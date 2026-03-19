Céu ficou nublado no último dia de verão, na Quinta da Boa Vista, na Zona NorteReginaldo Pimenta / Agência O Dia

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Fred Vidal
Rio - O outono começa no hemisfério sul às 11h46 desta sexta-feira (20) e com ele chegam algumas mudanças no clima. Em entrevista ao DIA, especialistas dizem que o primeiro fim de semana da nova estação será marcado pela instabilidade, por causa da chegada de ventos úmidos do Oceano Atlântico.
Apesar do início instável, o meteorologista Ricardo Souza, do sistema Alerta Rio, destaca que o outono será marcado pela redução do volume das chuvas e uma maior amplitude térmica diária, na qual as noites ficam mais frias.
"É uma estação de transição entre o verão, que é um período mais quente e chuvoso, e o inverno, que é mais frio e seco. Além disso, há um aumento da passagem de frentes frias e da ocorrência de névoa e nevoeiro, principalmente no início da manhã. Segundo a série histórica do Alerta Rio, a temperatura mínima média durante essa estação do ano é de 17,5°C e a máxima média é de 30,4°C", ressalta Ricardo.
Andrea Ramos, especialista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), acrescenta que o outono também costuma passar pelo fenômeno do "veranico", que são períodos curtos de intenso calor em meio ao resfriamento, além da maior incidência de nevoeiros ao amanhecer.
"Climatologicamente, a característica mais marcante é a redução gradativa das chuvas em grande parte do país e a incursão de massas de ar frio vindas do Sul, que provocam a queda das temperaturas, especialmente nas regiões Sul e Sudeste", explica.
Ainda de acordo com a meteorologista, o próximo trimestre marca um período de neutralidade entre os fenômenos El Niño e La Niña. "O outono começa com o final de uma 'La Niña' fraca, segue com uma neutralidade em abril e, no fim, tem o desenvolvimento do 'El Niño'. Ele começa com uma intensidade fraca, a partir de junho, e vai intensificando. Pega uma parte do outono e vai até o fim do ano. Em setembro, pode ser considerado de moderado a forte. Portanto, o outono vai predominar com uma tendência à neutralidade e, com isso, as características da estação vão prevalecer", conta Andrea.
O outono chega ao fim no dia 21 de junho, marcando o início do inverno no hemisfério sul.
Previsão 
O Rio registou céu coberto por nuvens nesta quinta-feira (19). A partir de sexta (20), a previsão aponta que áreas de instabilidade em diferentes níveis da atmosfera influenciam o tempo. Com isso, a nebulosidade permanece, com pancadas de chuva isoladas a partir do final da tarde.
Já no sábado (21), a entrada de ventos úmidos do oceano deve manter o cenário chuvoso e temperatura entre 21º C e 30º C. Além disso, a nebulosidade pode variar, cobrindo parcialmente o céu.
A chuva perde intensidade no domingo (22), mas segue caindo em alguns pontos do Rio. A temperatura se mantém como nos dias anteriores e a previsão aponta ventos fracos a moderados. Para começar a semana, o aguaceiro dá uma trégua na segunda-feira (23), ainda que o céu permaneça nublado.
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Céu ficou nublado no último dia de verão, na Quinta da Boa Vista, na Zona Norte
Quinta da Boa Vista, na Zona Norte do Rio, ficou com o tempo nublado nesta quinta
Céu ficou nublado no último dia de verão, na Quinta da Boa Vista, na Zona Norte
Quinta da Boa Vista, na Zona Norte do Rio, ficou com o tempo nublado nesta quinta