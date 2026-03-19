Céu ficou nublado no último dia de verão, na Quinta da Boa Vista, na Zona Norte - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Céu ficou nublado no último dia de verão, na Quinta da Boa Vista, na Zona NorteReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 19/03/2026 15:24

Rio - O outono começa no hemisfério sul às 11h46 desta sexta-feira (20) e com ele chegam algumas mudanças no clima. Em entrevista ao DIA, especialistas dizem que o primeiro fim de semana da nova estação será marcado pela instabilidade, por causa da chegada de ventos úmidos do Oceano Atlântico.

Apesar do início instável, o meteorologista Ricardo Souza, do sistema Alerta Rio, destaca que o outono será marcado pela redução do volume das chuvas e uma maior amplitude térmica diária, na qual as noites ficam mais frias.

"É uma estação de transição entre o verão, que é um período mais quente e chuvoso, e o inverno, que é mais frio e seco. Além disso, há um aumento da passagem de frentes frias e da ocorrência de névoa e nevoeiro, principalmente no início da manhã. Segundo a série histórica do Alerta Rio, a temperatura mínima média durante essa estação do ano é de 17,5°C e a máxima média é de 30,4°C", ressalta Ricardo.

Andrea Ramos, especialista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), acrescenta que o outono também costuma passar pelo fenômeno do "veranico", que são períodos curtos de intenso calor em meio ao resfriamento, além da maior incidência de nevoeiros ao amanhecer.

"Climatologicamente, a característica mais marcante é a redução gradativa das chuvas em grande parte do país e a incursão de massas de ar frio vindas do Sul, que provocam a queda das temperaturas, especialmente nas regiões Sul e Sudeste", explica.

Ainda de acordo com a meteorologista, o próximo trimestre marca um período de neutralidade entre os fenômenos El Niño e La Niña. "O outono começa com o final de uma 'La Niña' fraca, segue com uma neutralidade em abril e, no fim, tem o desenvolvimento do 'El Niño'. Ele começa com uma intensidade fraca, a partir de junho, e vai intensificando. Pega uma parte do outono e vai até o fim do ano. Em setembro, pode ser considerado de moderado a forte. Portanto, o outono vai predominar com uma tendência à neutralidade e, com isso, as características da estação vão prevalecer", conta Andrea.

O outono chega ao fim no dia 21 de junho, marcando o início do inverno no hemisfério sul.

Previsão

O Rio registou céu coberto por nuvens nesta quinta-feira (19). A partir de sexta (20), a previsão aponta que áreas de instabilidade em diferentes níveis da atmosfera influenciam o tempo. Com isso, a nebulosidade permanece, com pancadas de chuva isoladas a partir do final da tarde.

Já no sábado (21), a entrada de ventos úmidos do oceano deve manter o cenário chuvoso e temperatura entre 21º C e 30º C. Além disso, a nebulosidade pode variar, cobrindo parcialmente o céu.

A chuva perde intensidade no domingo (22), mas segue caindo em alguns pontos do Rio. A temperatura se mantém como nos dias anteriores e a previsão aponta ventos fracos a moderados. Para começar a semana, o aguaceiro dá uma trégua na segunda-feira (23), ainda que o céu permaneça nublado.