Motorista ficou ferido por estilhaços na perna - Rede Social

Motorista ficou ferido por estilhaços na perna Rede Social

Publicado 21/03/2026 13:01

Rio – As oito vítimas da explosão de uma bomba num ponto de ônibus na Ilha do Governador, na Zona Norte, na tarde desta sexta-feira (20), já receberam alta. Cinco estavam no Hospital Municipal Evandro Freire, na mesma região, e outros três já foram liberados do Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

A explosão ocorreu na Travessa Costa Carvalho, no bairro Freguesia. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver algumas das vítimas, feridas na perna por estilhaços, sendo atendidas pelos Bombeiros. Veja abaixo:

Vídeo mostra atendimento dos Bombeiros a motoristas feridos por explosão de granada em ponto de ônibus na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (20)



Crédito: Redes Sociais pic.twitter.com/LaQH1Omkf3 — Jornal O Dia (@jornalodia) March 20, 2026

De acordo com apurações preliminares da Polícia Civil, a explosão se deu por um “artefato improvisado”, cujos fragmentos foram identificados no ponto. A bomba teria sido deixada no local, dentro de uma mochila, por um dependente químico.

Agentes do Esquadrão Antibomba da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) estiveram no ponto realizando buscas, mas não encontraram outros artefatos. A 37ª DP (Ilha do Governador) segue com as investigações.