Prefeito Eduardo Cavaliere visita as obras do novo Terminal BRT Bairro Imperial Santa CruzReginaldo Pimenta / Agência O Dia
O novo modelo está alinhado à implantação do Sistema Rio – nova licitação das linhas de ônibus comuns, que já teve a primeira fase de concessão assinada para os bairros de Campo Grande e Santa Cruz. A iniciativa prevê a ampliação da frota, que passará de 104 para 316 veículos na região.
A primeira entrega, com 170 ônibus, está prevista para julho, e a segunda, com 146, para setembro. Até 2028, com as próximas licitações, mais 792 novos veículos serão incorporados à frota, chegando ao total de 1.108 ônibus novos do Sistema Rio na Zona Oeste.
Com investimento de R$ 73,7 milhões, o Terminal BRT Bairro Imperial Santa Cruz será o principal ponto de integração desse sistema. Em um terreno com 17 mil metros quadrados, com área construída de mais de 14 mil metros quadrados, o equipamento terá três pavimentos, com plataformas de embarque, áreas de circulação, comércio, estacionamento e bicicletário.
No pavimento superior, será instalada uma área com bancos e paisagismo. O nível inferior abrigará lojas comerciais, integrando serviços e conveniência à rotina dos usuários. Também estão previstas rampas de acessibilidade, bicicletários e estacionamento para veículos e motocicletas. O terminal foi planejado para aproveitamento de iluminação e ventilação naturais.
A operação será reorganizada, com embarque e desembarque em plataformas definidas. A estrutura terá capacidade para receber até 14 ônibus articulados do sistema BRT e dez ônibus convencionais, além de micro-ônibus.
O entorno do terminal também será beneficiado. Além da Rua Álvaro Alberto, pistas exclusivas para ônibus BRT e intervenções serão feitas nas ruas Felipe Cardoso, Barão de Laguna e Dom Pedro I, com o objetivo de melhorar o tráfego e a mobilidade na região.
“Esse terminal aqui vai melhorar muito a fluidez no centro de Santa Cruz. A gente vai trazer os ônibus aqui para dentro, conectar o BRT, trazer os BRTs aqui para dentro, melhorar a fluidez nas ruas do entorno, fazer obras de urbanização. Só com esse terminal já vai ser uma mudança grande para o centro de Santa Cruz”, disse Cavaliere.
O acesso ao terminal pelo BRT será feito pelas linhas 10 (Santa Cruz–Alvorada), 11 (Santa Cruz–Alvorada, parador entre 23h e 4h), 20 (Santa Cruz–Salvador Allende) e 17 (Santa Cruz–Campo Grande).
O projeto também prevê a reorganização das linhas alimentadoras, com oito serviços, sendo dois novos, conectando o Terminal BRT de Santa Cruz a bairros da região e a outros pontos da cidade. Serão eles:
- 753 – Santa Cruz – Metrô Coelho Neto
- 756 – Santa Cruz – Metrô Coelho Neto
- 809 – Sagrado Coração – Santa Cruz
- 870 – Sepetiba – Santa Cruz
- 885 – Terminal Mato Alto – Santa Cruz
- 892 – São Benedito – Santa Cruz
- 811 – Santa Cruz – Distrito Industrial (novo)
- 889 – Santa Cruz – São Benedito (novo)
Nesta fase das obras, as equipes estão concentradas na construção das estruturas principais do terminal. No momento, estão sendo executadas as fundações de estacas e blocos, e concretando os pilares, laje do nível da plataforma, bem como rampas e escadas de acesso. Toda a parte da rede de água e esgoto também já estão sendo feitas.
Sobre o antigo terminal BRT de Santa Cruz, localizado na Rua Felipe Cardoso, o prefeito revelou que há estudos em andamento para transformar o local em um mercado popular depois que o novo equipamento for inaugurado.
“A gente tem desejo, precisamos detalhar isso, mas temos o desejo de fazer um mercado popular ali dentro. Concentrando os trabalhadores legais, não os malandros, os aproveitadores, nem os oportunistas. Mas concentrando os trabalhadores legais, licenciados pela prefeitura, para que a gente tenha também no centro de Santa Cruz um mercado popular, acabando com essa desordem, que prejudica o comerciante e o morador”, explicou.
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