Homem foi preso em flagrante depois de tentar vender celular roubado para a própria vítima - Divulgação / PCERJ

Homem foi preso em flagrante depois de tentar vender celular roubado para a própria vítimaDivulgação / PCERJ

Publicado 21/03/2026 15:21

Rio - Um homem foi preso em flagrante no momento em que tentava vender um celular roubado para a própria vítima, nesta sexta-feira (20), em um shopping de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com as investigações, a mulher teve o aparelho roubado em dezembro do ano passado. Ela registrou a ocorrência na 58ª DP (Posse) e, pouco depois, um homem entrou em contato para avisar que estava com o celular, mas que entregaria apenas após pagamento em dinheiro e uma recompensa.

Com as informações, os agentes montaram um cerco estratégico e o encontro foi marcado no shopping. De longe, os policiais acompanharam a chegada do criminoso, que se sentou à mesa da vítima.

O ladrão retirou o celular do bolso e entregou para a mulher, que reconheceu o aparelho. Um segundo homem acompanhou a cena da mesa ao lado. Assim que a vítima confirmou que o celular era dela, os policiais reagiram e prenderam o criminoso. O outro homem foi detido.

A dupla foi encaminhada à delegacia e o homem irá responder pelo crime de extorsão. As investigações continuam para apurar se mais pessoas estão envolvidas no esquema.