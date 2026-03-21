Marcio Francisco Vicheti de Oliveira, vulgo 'Márcio Maracanã', é preso em Vargem Pequena - Divulgação / PCERJ

Marcio Francisco Vicheti de Oliveira, vulgo 'Márcio Maracanã', é preso em Vargem PequenaDivulgação / PCERJ

Publicado 21/03/2026 16:33

Rio - Um homem, apontado como integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), foi preso, nesta sexta-feira (20), em Vargem Pequena, na Zona Sudoeste do Rio. Marcio Francisco Vicheti de Oliveira, vulgo “Márcio Maracanã”, é alvo de mandados de prisão e foragido da Justiça de São Paulo.

Segundo as investigações, Marcio exerce função de “sintonia” e tem atuação ligada ao planejamento de assassinatos de rivais da facção na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. Contra ele, há quatro mandados de prisão por homicídios, roubos e latrocínios.

No momento da abordagem, Marcio dirigia um carro e portava um documento falso, o que rendeu a ele, além do cumprimento dos mandados em aberto, uma prisão em flagrante pelo crime de uso de documento falso.

A prisão aconteceu após trabalho conjunto entre a 63ªDP (Japeri) e a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Segundo dados encaminhados pela corporação paulista, Marcio possui um extenso histórico criminal, com registros e condenações por crimes como roubo, homicídio, porte ilegal de arma de fogo e delitos relacionados à falsidade documental.

Em seu histórico, ainda consta a morte de um dos guardas de muralha durante uma fuga do sistema prisional, fato que reforça sua elevada periculosidade e o alto grau de violência associado à sua trajetória criminosa.

Os registros encaminhados por São Paulo também revelam que o preso possuía histórico de passagens pelo sistema prisional paulista, sendo apontado como evadido do sistema carcerário. Ele estava foragido desde 2019.

“Márcio Maracanã” é acusado de ser autor de nove assassinatos e uma chacina ocorrida na aludida comunidade. Ele também fazia parte de uma organização criminosa responsável, no passado, por roubos de cargas de cigarro, caixas eletrônicos, agências bancárias e dezenas de homicídios.