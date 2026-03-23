Estação de Tratamento de Água (ETA) Laranjal - Divulgação / Cedae

Estação de Tratamento de Água (ETA) LaranjalDivulgação / Cedae

Publicado 23/03/2026 07:54

Rio - A Estação de Tratamento de Água (ETA) Laranjal passará por manutenção na próxima quarta-feira (25), das 4h às 22h. Após a conclusão dos serviços, a produção de água será retomada de forma gradual e as concessionárias que atendem a região poderão informar sobre o abastecimento.

Segundo a Cedae, durante o período, será necessário retirar a unidade de operação para que técnicos realizem a reforma estrutural e impermeabilização da caixa baixa da estação, além de vistorias nas demais estruturas do sistema.

A caixa baixa é uma das últimas etapas do processo de tratamento, de onde a água já tratada é bombeada para o Reservatório de Amendoeiras, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. A unidade é operada pela concessionária Águas do Rio.

De acordo com o diretor de Saneamento e Grande Operação da Cedae, José Ricardo de Brito, a manutenção visa assegurar a estabilidade do sistema e a segurança do abastecimento.

O Sistema Imunana-Laranjal abastece os municípios de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí (fornecimento de água bruta), Maricá (distritos de Inoã e Itaipuaçu) e a Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro.