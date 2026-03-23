Pássaros foram encontrados por agentes do Segurança Presente - Divulgação / Segov

Pássaros foram encontrados por agentes do Segurança PresenteDivulgação / Segov

Publicado 23/03/2026 09:15

Rio - Quatro pássaros silvestres que haviam sido capturados ilegalmente por dois homens nas proximidades do bairro Jardim Novo Horizonte, em Magé, na Baixada Fluminense, foram apreendidos neste domingo (22).

Segundo o Segurança Presente, durante patrulhamento, agentes da base de Magé avistaram dois homens em uma bicicleta transportando três gaiolas com aves, o que levantou suspeita de crime ambiental.

Na abordagem, os agentes constataram que os pássaros eram da espécie tiziu e que os suspeitos não possuíam autorização para a captura dos animais.

Questionados, os homens afirmaram que as aves seriam destinadas à criação doméstica. No entanto, por se tratar de animais silvestres, a captura sem autorização configura crime ambiental.

A equipe do Segurança Presente encaminhou o caso para a 66ª DP (Piabetá), onde os envolvidos foram ouvidos e liberados. Os pássaros apreendidos ficaram sob responsabilidade dos órgãos competentes.

