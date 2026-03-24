Circulação interrompida entre as estações Gramacho e Saracuruna nesta terça-feira (24) - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Circulação interrompida entre as estações Gramacho e Saracuruna nesta terça-feira (24)Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 24/03/2026 07:46 | Atualizado 24/03/2026 07:49

Rio - A circulação de trens no trecho entre as estações Gramacho e Saracuruna foi suspensa na manhã desta terça-feira (24), em função do furto de cabos que afetou o sistema de rede aérea.



Segundo a Supervia, as extensões Guapimirim e Vila Inhomirim operam normalmente. As equipes já estão trabalhando para o restabelecimento da operação.



Ainda de acordo com a concessionária, a circulação dos demais ramais segue sem alterações, respeitando os intervalos médios previstos para o horário de pico, das 5h às 8h. Os trens circulam entre Santa Cruz e Central do Brasil com intervalo médio de 9 minutos. No ramal Deodoro, o intervalo é de aproximadamente 10 minutos no trecho até a Central.

Já entre Japeri e a Central do Brasil, o tempo médio de espera é de 8 minutos. No ramal Belford Roxo, os intervalos chegam a cerca de 15 minutos.

No ramal Saracuruna, a operação está mantida apenas entre Gramacho e Central do Brasil, com intervalos de 13 minutos, enquanto o trecho até Saracuruna segue temporariamente suspenso.

A concessionária orienta os passageiros a acompanharem as atualizações pelos canais oficiais.