Homem morreu baleado dentro do carro em Vicente de Carvalho - Rede Social

Homem morreu baleado dentro do carro em Vicente de CarvalhoRede Social

Publicado 24/03/2026 08:19

Rio - Um homem foi encontrado morto dentro de um carro na Rua Agrário Menezes, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte, na noite de segunda-feira (23). O local onde ocorreu o crime fica perto de uma praça bastante movimentada do bairro.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 41º BPM (Irajá) localizaram o homem já sem vida. A área precisou ser isolada e a perícia, acionada. Segundo testemunhas, a vítima foi atingida por um tiro no pescoço.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e circunstâncias da morte.



