Denúncia foi feita pelo Gaeco/MPRJ - Divulgação / MPRJ

Denúncia foi feita pelo Gaeco/MPRJDivulgação / MPRJ

Publicado 24/03/2026 09:05

Rio - Um policial civil, um guarda municipal e um empresário foram denunciados por envolvimento no esquema criminoso comandado pelo empresário Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como o "Faraó dos Bitcoins". A denúncia foi divulgada nesta terça-feira (24).

Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), o policial civil Robson Bento de Oliveira, o guarda municipal Bruno Ferreira da Silva e o empresário Diego Vianna de Souza e Silva fazem parte da organização, exercendo diferentes funções.

Robson e Bruno foram denunciados por violação de sigilo funcional, ao acessarem dados do Infoseg com o objetivo de obter informações sobre empresas e pessoas consideradas concorrentes aos interesses de Glaidson. Robson também é acusado por corrupção passiva.

A Justiça determinou o afastamento temporário de Robson e Bruno de suas funções na Polícia Civil e na Guarda Municipal.

Já Diego, além de investir recursos próprios no esquema criminoso, também atuava como captador de novos investidores.

A denúncia foi apresentada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Gaeco/MPRJ) e recebida pela 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa.

Glaidson foi condenado, em outubro de 2025, a 19 anos e 2 meses de prisão pelos crimes de organização criminosa e corrupção ativa. O esquema era vinculado às atividades da empresa GAS Consultoria e Tecnologia, que atuava na Região dos Lagos e cometia crimes violentos contra possíveis concorrentes, além de práticas como corrupção e ameaças.

A reportagem tenta contato com a defesa dos denunciados. O espaço segue aberto para manifestação.