Quatro fuzis foram apreendidos com criminosos na Gardênia Azul - Divulgação

Quatro fuzis foram apreendidos com criminosos na Gardênia AzulDivulgação

Publicado 30/03/2026 07:14

Rio - Cinco bandidos ficaram feridos em meio a um intenso tiroteio com policiais militares, na noite de domingo (29), na Gardênia Azul, na Zona Sudoeste. Eles foram levados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde um não resistiu e morreu. Na manhã desta segunda (30), agentes iniciaram uma operação na comunidade para localizar bandidos que atacaram as equipes com explosivos por meio de drones na Vila do Sapê, em Curicica.

Na região, os agentes encontraram um "minicaveirão" do tráfico. O veículo, uma Toyota SW4 adaptada e blindada, era utilizado por criminosos para acomodar armamento pesado. Os bandidos realizaram perfurações nos vidros, por onde posicionavam os canos dos fuzis para efetuar disparos.

O veículo foi apreendido, assim como um fuzil, uma granada, uma pistola, munições, drogas, carregadores e um rádio comunicador. Um homem acabou detido.

fotogaleria

Vídeo mostra detalhes do veículo:

Um “minicaveirão” do tráfico foi apreendido por policiais militares do #18BPM no interior da comunidade da Gardênia Azul, em Jacarepaguá.



O veículo, uma Toyota SW4 adaptada e blindada, era utilizado por criminosos para acomodar armamento pesado. pic.twitter.com/mfRAHW0x8t — @pmerj (@PMERJ) March 30, 2026

Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) atuam no local com apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Entre os principais objetivos estão a localização e prisão dos envolvidos no ataque aos policiais, a apreensão de materiais ilícitos e a recuperação de veículos roubados ou clonados.



Tiroteio levou pânico a moradores





O grupo estava dentro de um veículo, que ficou com diversas marcas de disparos. Com eles, além do armamento — dois fuzis AK-47, um G3 e um R10 —, dois carros foram recuperados.



Carro usado por criminosos ficou com diversas marcas de tiros Reprodução De acordo com a corporação, na noite de domingo (29), PMs estiveram na comunidade para verificar informações sobre uma troca de tiros entre criminosos de facções rivais. Ao chegarem à Avenida Ten-Cel Muniz de Aragão, se depararam com homens armados que, ao notarem a aproximação policial, atiraram, dando início a um novo confronto.O grupo estava dentro de um veículo, que ficou com diversas marcas de disparos. Com eles, além do armamento — dois fuzis AK-47, um G3 e um R10 —, dois carros foram recuperados.

O tiroteio provocou pânico e correria na região, levando pessoas a buscarem abrigo em lojas e comércios próximos. Ainda na comunidade, um morador chegou a ter a casa atingida por uma granada.

Imagens mostram a intensidade dos disparos.

Tiroteio intenso no Gardênia Azul!



Um grande confronto armado foi registrado na Rua Muniz Aragão, nas proximidades da praça do Gardênia Azul. Segundo informações iniciais, houve troca de tiros entre criminosos e policiais na região.

Durante a ação, dois homens foram… pic.twitter.com/hJzWeEWCm6 — PEGAVISAORJNEWS (@pegavisaorjnews) March 30, 2026





