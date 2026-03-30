Suspeito acabou se entregando após chegada do Bope - Divulgação / PMERJ

Suspeito acabou se entregando após chegada do BopeDivulgação / PMERJ

Publicado 30/03/2026 08:56

Rio – Policiais do 31º BPM (Recreio) e do Batalhão de Operações Policiais (Bope) prenderam um homem por fazer a ex-mulher e um bebê de 1 ano reféns dentro de um apartamento, na Avenida Jornalista Tim Lopes, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, neste domingo (29).



Segundo a corporação, as equipes do Recreio se deslocaram ao local após receberem uma denúncia de violência psicológica, informando que o suspeito estaria ameaçando a mãe e a criança com gritos e xingamentos.

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Quando os militares chegaram, encontraram o suspeito em comportamento alterado, impedindo a entrada da equipe. Diante da situação, acionaram o Bope. Os agentes realizaram o resgate das duas vítimas, que não tiveram ferimentos, e, em seguida, iniciaram a negociação com o agressor, que acabou se entregando.

Confira o vídeo:

Um homem fez uma mulher e uma criança de um ano reféns na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Policiais do #BOPE foram acionados e conseguiram prender o agressor. As vítimas foram resgatadas sem ferimentos. O caso foi encaminhado à 16ª DP. pic.twitter.com/USpsvFandX — @pmerj (@PMERJ) March 30, 2026

Ele não teve a identidade divulgada e foi levado à 16ª DP (Barra da Tijuca). O delegado responsável pelo caso, Neilson Nogueira, esclareceu ao DIA que o crime será enquadrado como violência doméstica: "O autor foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça e desobediência na forma da Lei Maria da Penha".