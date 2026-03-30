Suspeito acabou se entregando após chegada do BopeDivulgação / PMERJ

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Rio – Policiais do 31º BPM (Recreio) e do Batalhão de Operações Policiais (Bope) prenderam um homem por fazer a ex-mulher e um bebê de 1 ano reféns dentro de um apartamento, na Avenida Jornalista Tim Lopes, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, neste domingo (29).
Segundo a corporação, as equipes do Recreio se deslocaram ao local após receberem uma denúncia de violência psicológica, informando que o suspeito estaria ameaçando a mãe e a criança com gritos e xingamentos.
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Ele responderá por ameaça e desobediência na forma da Lei Maria da Penha, segundo delegado - Divulgação / PMERJ
Equipes do Bope resgataram as vítimas sem ferimentos - Divulgação / PMERJ
Suspeito acabou se entregando após chegada do Bope - Divulgação / PMERJ
Quando os militares chegaram, encontraram o suspeito em comportamento alterado, impedindo a entrada da equipe. Diante da situação, acionaram o Bope. Os agentes realizaram o resgate das duas vítimas, que não tiveram ferimentos, e, em seguida, iniciaram a negociação com o agressor, que acabou se entregando.
Confira o vídeo:
 
Ele não teve a identidade divulgada e foi levado à 16ª DP (Barra da Tijuca). O delegado responsável pelo caso, Neilson Nogueira, esclareceu ao DIA que o crime será enquadrado como violência doméstica: "O autor foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça e desobediência na forma da Lei Maria da Penha". 