Eduardo Cavaliere assumiu a prefeitura no dia 20 de março após a saída de Paes - Érica Martin/Agência O Dia

Eduardo Cavaliere assumiu a prefeitura no dia 20 de março após a saída de PaesÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 30/03/2026 09:36

Rio – O prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere (PSD), promoveu uma reformulação no primeiro escalão e exonerou, nesta segunda-feira (30), secretários que devem concorrer às eleições de outubro. As mudanças constam no Diário Oficial e alcançam diferentes setores da administração pública.

As substituições seguem a exigência da legislação eleitoral, que determina o afastamento de ocupantes de cargos públicos que pretendem disputar o pleito. Nos casos anunciados, a prefeitura optou por indicar nomes técnicos ou profissionais já ligados à gestão municipal para assumir interinamente ou em definitivo as funções.

Na Educação, Renan Ferreirinha deixou o comando da pasta, que passa a ser chefiada por Hugo Ribeiro Nepomuceno. No Meio Ambiente e Clima, a saída de Tainá de Paula abriu espaço para a nomeação de Lívia Galdino da Cruz Suzart.

A Secretaria de Esportes também teve mudança: Guilherme Schleder foi substituído por Bruno Assumpção Ramos. Em Ciência, Tecnologia e Inovação, Tatiana Roque deixou o cargo, agora ocupado por Gabriel Medina de Toledo. Já na Habitação, Adilson Pires saiu, e Cláudio Barcelos Dutra assumiu a função.

Outras alterações ocorreram em secretarias especiais. Em Políticas para Mulheres e Cuidados, Joyce Trindade foi exonerada, dando lugar a Mariana Xavier da Silva. Na Defesa do Consumidor, João Pires deixou o posto, substituído por Gabriel Guimarães.

Na área do Envelhecimento Saudável, Felipe Michel foi desligado, e Tiago Almeida da Silva passou a responder pela pasta. Já na Assistência Social, o prefeito confirmou Augusto Lopes de Almeida Ribeiro como novo titular, após a saída anterior de Martha Rocha.

Na Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais, Luiz Paulo Ramos Filho foi substituído por Jeniffer Moraes Coelho.

Além disso, Bernardo Fonseca assumiu a Secretaria Municipal de Administração no lugar de Marcelo Queiroz. Para a presidência do Previ-Rio, foi nomeada Fernanda Leiroz.