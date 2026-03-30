Ao todo, foram entregues 291 medalhas de ouro, prata e bronze - Divulgação

Ao todo, foram entregues 291 medalhas de ouro, prata e bronzeDivulgação

Publicado 30/03/2026 11:25

Rio – Estudantes vencedores da Olimpíada Carioca de Matemática (OCM) 2025 receberam, neste domingo, medalhas durante cerimônia realizada no Parque Oeste, em Inhoaíba. Elas foram entregues pelo prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, e o então secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha.



Ao todo, foram distribuídas 291 medalhas entre ouro, prata e bronze para alunos da rede municipal. Além da premiação, 44 estudantes com melhor desempenho já haviam participado, em janeiro, de uma viagem aos Estados Unidos, com visitas a parques da Disney e à Nasa.

fotogaleria



Durante a cerimônia, o prefeito destacou a importância da conquista dos estudantes. "Essa garotada com medalha no peito é a razão de ser das coisas que a gente faz na Secretaria de Educação. Essa é a nossa medalha de Olimpíada", afirmou Eduardo Cavaliere.



Já o secretário Renan Ferreirinha ressaltou o impacto da iniciativa na trajetória dos alunos. "Eu imagino o orgulho que deve ser ter um filho campeão de uma Olimpíada de Matemática. Eu sou fruto da Olimpíada de Matemática. Tive minha vida transformada por essas iniciativas. Quando eu era um aluno de escola pública, ganhei R$ 100,00 de uma bolsa de estudos. A partir dali, comecei a compreender que pela matemática eu poderia ter acesso a oportunidades. Estudar vale a pena", disse.



Entre os premiados está Isabelle Vitória Carvalho Santos, de 14 anos, aluna do 9º ano da Escola Municipal Venezuela, em Campo Grande, que conquistou ouro e participou da viagem internacional. "A Olimpíada de Matemática incentiva o aluno a se dedicar mais. Amigos meus passaram a estudar mais. E a viagem aos Estados Unidos uniu muito a gente. Foi mágica, inesquecível", contou.



Outro destaque é Gustavo Henrique de Souza Muna, de 15 anos, que já havia conquistado ouro em 2024 e voltou a ser premiado. "Eu fico muito feliz por ter esse conhecimento todo, porque a matemática pode abrir muitos caminhos para um futuro lindo e próspero. Essa competição, além de premiar os melhores, os mais estudiosos, também acrescenta ao conhecimento. Ela influencia quem não ganhou, e até mesmo quem ganhou, a tentar ganhar de novo", afirmou. Durante a cerimônia, o prefeito destacou a importância da conquista dos estudantes. "Essa garotada com medalha no peito é a razão de ser das coisas que a gente faz na Secretaria de Educação. Essa é a nossa medalha de Olimpíada", afirmou Eduardo Cavaliere.Já o secretário Renan Ferreirinha ressaltou o impacto da iniciativa na trajetória dos alunos. "Eu imagino o orgulho que deve ser ter um filho campeão de uma Olimpíada de Matemática. Eu sou fruto da Olimpíada de Matemática. Tive minha vida transformada por essas iniciativas. Quando eu era um aluno de escola pública, ganhei R$ 100,00 de uma bolsa de estudos. A partir dali, comecei a compreender que pela matemática eu poderia ter acesso a oportunidades. Estudar vale a pena", disse.Entre os premiados está Isabelle Vitória Carvalho Santos, de 14 anos, aluna do 9º ano da Escola Municipal Venezuela, em Campo Grande, que conquistou ouro e participou da viagem internacional. "A Olimpíada de Matemática incentiva o aluno a se dedicar mais. Amigos meus passaram a estudar mais. E a viagem aos Estados Unidos uniu muito a gente. Foi mágica, inesquecível", contou.Outro destaque é Gustavo Henrique de Souza Muna, de 15 anos, que já havia conquistado ouro em 2024 e voltou a ser premiado. "Eu fico muito feliz por ter esse conhecimento todo, porque a matemática pode abrir muitos caminhos para um futuro lindo e próspero. Essa competição, além de premiar os melhores, os mais estudiosos, também acrescenta ao conhecimento. Ela influencia quem não ganhou, e até mesmo quem ganhou, a tentar ganhar de novo", afirmou.

Sobre a OCM



Criada em 2021, a Olimpíada Carioca de Matemática é organizada pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. A iniciativa é voltada a alunos do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental e busca estimular o aprendizado, identificar talentos e incentivar a participação em competições acadêmicas. Desde a criação, o projeto já contabiliza mais de 1,6 milhão de inscrições e premiou centenas de estudantes com viagens.

