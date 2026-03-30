Leandro foi assassinado neste domingo (29) - Reprodução / Redes Sociais

Leandro foi assassinado neste domingo (29)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 30/03/2026 11:14

Rio - Um homem foi executado, na tarde deste domingo (29), na comunidade do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte. Outras três vítimas também foram baleadas na região.

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De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) receberam a informação sobre uma ocorrência de homicídio. No local, a equipe encontrou Leandro Sino Mendes de Oliveira, de 27 anos, já sem vida. Os policiais souberam que um criminoso, de dentro de um carro, atirou contra a vítima e fugiu em seguida.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a perda. "Tristeza saber o que aconteceu com o Leandro, um menino que vi nascer e cuidei em seus primeiros dias com a mãe, a qual sou muito amiga e é uma pessoa muito importante na minha vida. Não só ela como a família dela, que considero a minha. Eu peço a Deus e ao sagrado que dê muita força e sabedoria neste momento de dor. Infelizmente, ele se torna mais uma estatística", escreveu uma internauta.

Relatos nas redes sociais apontam que traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) invadiram a comunidade, dominada pelo Comando Vermelho (CV). Um vídeo mostra jovens fazendo uma gravação em conjunto quando um tiroteio começa.

A PM informou que, após encontrarem Leandro morto, as equipes foram verificar a entrada de três vítimas baleadas no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte. Ainda não há informações sobre as identificações e os estados de saúde.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Segundo a Polícia Civil, a perícia foi feita no local e outras diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.