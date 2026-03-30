Doações de Páscoa serão destinadas a pacientes do Pró Criança CardíacaDivulgação
Páscoa: Campanha pede doações de ovos de chocolates para crianças com doenças cardíacas
Ação vai até quinta-feira (2)
Cachorro é baleado quatro vezes em comunidade na Zona Norte e sobrevive
Segundo tutora, atirador efetuou os disparos por medo do animal
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Vítima já estava desacordada e não apresentava sinais vitais no momento do atendimento
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Escultura estava no local há mais de 30 anos; Defesa Civil diz que havia risco de desabamento
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PL pede que governo tampão seja exercido pelo presidente da Alerj
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