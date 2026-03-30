Doações de Páscoa serão destinadas a pacientes do Pró Criança Cardíaca - Divulgação

Doações de Páscoa serão destinadas a pacientes do Pró Criança CardíacaDivulgação

Publicado 30/03/2026 13:25

Rio – O projeto social Pro Criança Cardíaca está na reta final de uma campanha voltada para arrecadar ovos de chocolate e doces destinados a crianças e adolescentes com cardiopatias atendidos pela instituição. As doações podem ser feitas presenciamente até quinta-feira (2), na sede da entidade (Rua Dona Mariana, 40, Botafogo).

Também há a opção de contribuir com dinheiro, via Pix, pelo e-mail ( euapoio@procrianca.org.br ). Segundo a organização, crianças que não puderem participar da celebração de Páscoa receberão os presentes durante consultas.

Fundadora do projeto, a médica Rosa Célia destaca a importância da mobilização. “Neste ano, em que celebramos 30 anos de história, queremos que essa data seja ainda mais significativa para nossos assistidos. Cada gesto de solidariedade contribui para levar alegria e fortalecer esse cuidado que vai além da saúde.”

Criado há três décadas, o Pro Criança Cardíaca atende crianças e adolescentes com doenças cardíacas congênitas e atua também no suporte social e emocional dos pacientes e familiares.