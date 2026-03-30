Terminal de Campo Grande, na Rua Aurélio de Figueiredo, 15 - Divulgação

Terminal de Campo Grande, na Rua Aurélio de Figueiredo, 15 Divulgação

Publicado 30/03/2026 14:50

Rio - A loja física da 'Riocard Mais' do Terminal Campo Grande, na Rua Aurélio de Figueiredo, terá as atividades encerradas nesta quarta-feira (2). O motivo seria a queda no volume de atendimentos.

Segundo a empresa, o público estaria migrando para os canais digitais ou buscando outras unidades, como as da Carioca e de Madureira, além da adaptação ao novo sistema de bilhetagem da Prefeitura (Jaé).

Para quem ainda precisa de suporte presencial, a orientação é buscar as demais lojas da rede ou utilizar os canais virtuais, como o aplicativo Riocard Mais, o assistente virtual "Tomais" e o atendimento por videochamada.