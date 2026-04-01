As unidades emergência vão funcionar durante todos os dias do feriado prolongado - Edu Kapps/SMS

As unidades emergência vão funcionar durante todos os dias do feriado prolongadoEdu Kapps/SMS

Publicado 01/04/2026 14:20 | Atualizado 01/04/2026 14:21





De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os serviços de urgência e emergência — como hospitais, UPAs, centros de emergência regional (CERs) e centros de atenção psicossocial (CAPS) tipo III — vão funcionar normalmente, em esquema 24 horas, sem interrupção durante todos os dias.



Já as unidades de Atenção Primária, como clínicas da família, centros municipais de saúde, policlínicas e centros de reabilitação, terão horário reduzido na quinta-feira (2), funcionando das 7h às 12h, e não abrirão na sexta-feira (3). No sábado (4), o funcionamento será retomado conforme os horários habituais de cada unidade.



Os Super Centros Carioca de Saúde, nas unidades de Benfica e da Zona Oeste, funcionarão normalmente na quinta-feira (2) e no sábado (4), mas permanecerá fechado na sexta-feira (3).



Na área de vacinação, o Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, abrirá todos os dias do feriado prolongado, das 8h às 22h. Já as unidades instaladas no ParkShoppingCampoGrande e no Shopping Nova América seguirão o horário de funcionamento dos respectivos centros comerciais.

Rio - As unidades de saúde da rede municipal do Rio terão funcionamento especial durante o feriado prolongado da Semana Santa, entre quinta-feira (2) e domingo (5), período que inclui o ponto facultativo decretado pela Prefeitura e Governo do Estado e o feriado da Sexta-feira Santa.De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os serviços de urgência e emergência — como hospitais, UPAs, centros de emergência regional (CERs) e centros de atenção psicossocial (CAPS) tipo III — vão funcionar normalmente, em esquema 24 horas, sem interrupção durante todos os dias.Já as unidades de Atenção Primária, como clínicas da família, centros municipais de saúde, policlínicas e centros de reabilitação, terão horário reduzido na quinta-feira (2), funcionando das 7h às 12h, e não abrirão na sexta-feira (3). No sábado (4), o funcionamento será retomado conforme os horários habituais de cada unidade.Os Super Centros Carioca de Saúde, nas unidades de Benfica e da Zona Oeste, funcionarão normalmente na quinta-feira (2) e no sábado (4), mas permanecerá fechado na sexta-feira (3).Na área de vacinação, o Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, abrirá todos os dias do feriado prolongado, das 8h às 22h. Já as unidades instaladas no ParkShoppingCampoGrande e no Shopping Nova América seguirão o horário de funcionamento dos respectivos centros comerciais.

Unidades municipais que irão funcionar 24 horas no feriado:



– Hospital Municipal Souza Aguiar – Centro



– Hospital Municipal Miguel Couto – Gávea



– Hospital Municipal Salgado Filho – Méier



– Hospital Municipal Lourenço Jorge – Barra da Tijuca



– Hospital Municipal Pedro II – Santa Cruz



– Hospital Municipal Rocha Faria – Campo Grande



– Hospital Municipal Albert Schweitzer – Realengo



– Hospital Municipal Evandro Freire – Ilha do Governador



– Hospital Municipal Rocha Maia – Botafogo



– Hospital Municipal Francisco da Silva Telles – Irajá



– Hospital do Andaraí – Andaraí



– Hospital Cardoso Fontes – Jacarepaguá



– Hospital Maternidade Fernando Magalhães – São Cristóvão



– Hospital Maternidade Carmela Dutra – Lins de Vasconcelos



– Hospital Maternidade Herculano Pinheiro – Madureira



– Hospital Maternidade Alexander Fleming – Marechal Hermes



– Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda – Centro



– Hospital Maternidade Paulino Werneck – Ilha do Governador



– Hospital da Mulher Mariska Ribeiro – Bangu



– Maternidade Leila Diniz – Barra da Tijuca



– Maternidade da Rocinha – Rocinha



– Serviço de emergência da Policlínica César Pernetta – Méier



– Instituto Municipal Philippe Pinel – Botafogo



– UIS Arthur Villaboim – Paquetá



– UPA de Vila Kennedy



– UPA da Rocinha



– UPA do Complexo do Alemão



– UPA da Cidade de Deus



– UPA Manguinhos



– UPA de Santa Cruz / João XXIII



– UPA do Engenho de Dentro



– UPA de Madureira



– UPA de Costa Barros



– UPA de Senador Camará



– UPA Sepetiba



– UPA Paciência



– UPA Magalhães Bastos



– UPA Rocha Miranda



– UPA Del Castilho



– Centro de Emergência Regional Centro



– Centro de Emergência Regional Leblon



– Centro de Emergência Regional Barra



– Centro de Emergência Regional Ilha



– Centro de Emergência Regional Realengo



– Centro de Emergência Regional Campo Grande



– Centro de Emergência Regional Santa Cruz



– Centro de Emergência Regional Andaraí



– Centro de Emergência Regional Jacarepaguá



– Centro de Atenção Psicossocial Maria do Socorro Santos



– Centro de Atenção Psicossocial Franco Basaglia



– Centro de Atenção Psicossocial Fernando Diniz



– Centro de Atenção Psicossocial João Ferreira Filho



– Centro de Atenção Psicossocial Profeta Gentileza



– Centro de Atenção Psicossocial Severino dos Santos



– Centro de Atenção Psicossocial Clarice Lispector



– Centro de Atenção Psicossocial Manoel de Barros



– Centro de Atenção Psicossocial Arthur Bispo do Rosário



– Centro de Atenção Psicossocial Rubens Corrêa



– Centro de Atenção Psicossocial Lima Barreto



– Centro de Atenção Psicossocial Torquato Neto



– Centro de Atenção Psicossocial Ernesto Nazareth



– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Raul Seixas



– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Paulo da Portela



– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Miriam Makeba



– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Antônio Carlos Mussum



– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Dona Ivone Lara



– Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil Maria Clara Machado



– Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil Maurício de Souza



– Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil Eliza Santa Roza