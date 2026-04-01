As unidades emergência vão funcionar durante todos os dias do feriado prolongadoEdu Kapps/SMS

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - As unidades de saúde da rede municipal do Rio terão funcionamento especial durante o feriado prolongado da Semana Santa, entre quinta-feira (2) e domingo (5), período que inclui o ponto facultativo decretado pela Prefeitura e Governo do Estado e o feriado da Sexta-feira Santa.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os serviços de urgência e emergência — como hospitais, UPAs, centros de emergência regional (CERs) e centros de atenção psicossocial (CAPS) tipo III — vão funcionar normalmente, em esquema 24 horas, sem interrupção durante todos os dias.

Já as unidades de Atenção Primária, como clínicas da família, centros municipais de saúde, policlínicas e centros de reabilitação, terão horário reduzido na quinta-feira (2), funcionando das 7h às 12h, e não abrirão na sexta-feira (3). No sábado (4), o funcionamento será retomado conforme os horários habituais de cada unidade.

Os Super Centros Carioca de Saúde, nas unidades de Benfica e da Zona Oeste, funcionarão normalmente na quinta-feira (2) e no sábado (4), mas permanecerá fechado na sexta-feira (3).

Na área de vacinação, o Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, abrirá todos os dias do feriado prolongado, das 8h às 22h. Já as unidades instaladas no ParkShoppingCampoGrande e no Shopping Nova América seguirão o horário de funcionamento dos respectivos centros comerciais.
Unidades municipais que irão funcionar 24 horas no feriado:

– Hospital Municipal Souza Aguiar – Centro

– Hospital Municipal Miguel Couto – Gávea

– Hospital Municipal Salgado Filho – Méier

– Hospital Municipal Lourenço Jorge – Barra da Tijuca

– Hospital Municipal Pedro II – Santa Cruz

– Hospital Municipal Rocha Faria – Campo Grande

– Hospital Municipal Albert Schweitzer – Realengo

– Hospital Municipal Evandro Freire – Ilha do Governador

– Hospital Municipal Rocha Maia – Botafogo

– Hospital Municipal Francisco da Silva Telles – Irajá

– Hospital do Andaraí – Andaraí

– Hospital Cardoso Fontes – Jacarepaguá

– Hospital Maternidade Fernando Magalhães – São Cristóvão

– Hospital Maternidade Carmela Dutra – Lins de Vasconcelos

– Hospital Maternidade Herculano Pinheiro – Madureira

– Hospital Maternidade Alexander Fleming – Marechal Hermes

– Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda – Centro

– Hospital Maternidade Paulino Werneck – Ilha do Governador

– Hospital da Mulher Mariska Ribeiro – Bangu

– Maternidade Leila Diniz – Barra da Tijuca

– Maternidade da Rocinha – Rocinha

– Serviço de emergência da Policlínica César Pernetta – Méier

– Instituto Municipal Philippe Pinel – Botafogo

– UIS Arthur Villaboim – Paquetá

– UPA de Vila Kennedy

– UPA da Rocinha

– UPA do Complexo do Alemão

– UPA da Cidade de Deus

– UPA Manguinhos

– UPA de Santa Cruz / João XXIII

– UPA do Engenho de Dentro

– UPA de Madureira

– UPA de Costa Barros

– UPA de Senador Camará

– UPA Sepetiba

– UPA Paciência

– UPA Magalhães Bastos

– UPA Rocha Miranda

– UPA Del Castilho

– Centro de Emergência Regional Centro

– Centro de Emergência Regional Leblon

– Centro de Emergência Regional Barra

– Centro de Emergência Regional Ilha

– Centro de Emergência Regional Realengo

– Centro de Emergência Regional Campo Grande

– Centro de Emergência Regional Santa Cruz

– Centro de Emergência Regional Andaraí

– Centro de Emergência Regional Jacarepaguá

– Centro de Atenção Psicossocial Maria do Socorro Santos

– Centro de Atenção Psicossocial Franco Basaglia

– Centro de Atenção Psicossocial Fernando Diniz

– Centro de Atenção Psicossocial João Ferreira Filho

– Centro de Atenção Psicossocial Profeta Gentileza

– Centro de Atenção Psicossocial Severino dos Santos

– Centro de Atenção Psicossocial Clarice Lispector

– Centro de Atenção Psicossocial Manoel de Barros

– Centro de Atenção Psicossocial Arthur Bispo do Rosário

– Centro de Atenção Psicossocial Rubens Corrêa

– Centro de Atenção Psicossocial Lima Barreto

– Centro de Atenção Psicossocial Torquato Neto

– Centro de Atenção Psicossocial Ernesto Nazareth

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Raul Seixas

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Paulo da Portela

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Miriam Makeba

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Antônio Carlos Mussum

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Dona Ivone Lara

– Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil Maria Clara Machado

– Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil Maurício de Souza

– Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil Eliza Santa Roza