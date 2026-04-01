As unidades emergência vão funcionar durante todos os dias do feriado prolongadoEdu Kapps/SMS
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os serviços de urgência e emergência — como hospitais, UPAs, centros de emergência regional (CERs) e centros de atenção psicossocial (CAPS) tipo III — vão funcionar normalmente, em esquema 24 horas, sem interrupção durante todos os dias.
Já as unidades de Atenção Primária, como clínicas da família, centros municipais de saúde, policlínicas e centros de reabilitação, terão horário reduzido na quinta-feira (2), funcionando das 7h às 12h, e não abrirão na sexta-feira (3). No sábado (4), o funcionamento será retomado conforme os horários habituais de cada unidade.
Os Super Centros Carioca de Saúde, nas unidades de Benfica e da Zona Oeste, funcionarão normalmente na quinta-feira (2) e no sábado (4), mas permanecerá fechado na sexta-feira (3).
Na área de vacinação, o Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, abrirá todos os dias do feriado prolongado, das 8h às 22h. Já as unidades instaladas no ParkShoppingCampoGrande e no Shopping Nova América seguirão o horário de funcionamento dos respectivos centros comerciais.
– Hospital Municipal Souza Aguiar – Centro
– Hospital Municipal Miguel Couto – Gávea
– Hospital Municipal Salgado Filho – Méier
– Hospital Municipal Lourenço Jorge – Barra da Tijuca
– Hospital Municipal Pedro II – Santa Cruz
– Hospital Municipal Rocha Faria – Campo Grande
– Hospital Municipal Albert Schweitzer – Realengo
– Hospital Municipal Evandro Freire – Ilha do Governador
– Hospital Municipal Rocha Maia – Botafogo
– Hospital Municipal Francisco da Silva Telles – Irajá
– Hospital do Andaraí – Andaraí
– Hospital Cardoso Fontes – Jacarepaguá
– Hospital Maternidade Fernando Magalhães – São Cristóvão
– Hospital Maternidade Carmela Dutra – Lins de Vasconcelos
– Hospital Maternidade Herculano Pinheiro – Madureira
– Hospital Maternidade Alexander Fleming – Marechal Hermes
– Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda – Centro
– Hospital Maternidade Paulino Werneck – Ilha do Governador
– Hospital da Mulher Mariska Ribeiro – Bangu
– Maternidade Leila Diniz – Barra da Tijuca
– Maternidade da Rocinha – Rocinha
– Serviço de emergência da Policlínica César Pernetta – Méier
– Instituto Municipal Philippe Pinel – Botafogo
– UIS Arthur Villaboim – Paquetá
– UPA de Vila Kennedy
– UPA da Rocinha
– UPA do Complexo do Alemão
– UPA da Cidade de Deus
– UPA Manguinhos
– UPA de Santa Cruz / João XXIII
– UPA do Engenho de Dentro
– UPA de Madureira
– UPA de Costa Barros
– UPA de Senador Camará
– UPA Sepetiba
– UPA Paciência
– UPA Magalhães Bastos
– UPA Rocha Miranda
– UPA Del Castilho
– Centro de Emergência Regional Centro
– Centro de Emergência Regional Leblon
– Centro de Emergência Regional Barra
– Centro de Emergência Regional Ilha
– Centro de Emergência Regional Realengo
– Centro de Emergência Regional Campo Grande
– Centro de Emergência Regional Santa Cruz
– Centro de Emergência Regional Andaraí
– Centro de Emergência Regional Jacarepaguá
– Centro de Atenção Psicossocial Maria do Socorro Santos
– Centro de Atenção Psicossocial Franco Basaglia
– Centro de Atenção Psicossocial Fernando Diniz
– Centro de Atenção Psicossocial João Ferreira Filho
– Centro de Atenção Psicossocial Profeta Gentileza
– Centro de Atenção Psicossocial Severino dos Santos
– Centro de Atenção Psicossocial Clarice Lispector
– Centro de Atenção Psicossocial Manoel de Barros
– Centro de Atenção Psicossocial Arthur Bispo do Rosário
– Centro de Atenção Psicossocial Rubens Corrêa
– Centro de Atenção Psicossocial Lima Barreto
– Centro de Atenção Psicossocial Torquato Neto
– Centro de Atenção Psicossocial Ernesto Nazareth
– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Raul Seixas
– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Paulo da Portela
– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Miriam Makeba
– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Antônio Carlos Mussum
– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Dona Ivone Lara
– Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil Maria Clara Machado
– Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil Maurício de Souza
– Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil Eliza Santa Roza
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