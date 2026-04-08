Wagner Antunes era atleta de remo e recebeu homenagens nas redes sociais - Rede Social

Wagner Antunes era atleta de remo e recebeu homenagens nas redes sociaisRede Social

Publicado 08/04/2026 13:02



Rio - Familiares e amigos se despendem do motorista Wagner Antunes da Costa, de 42 anos, morto na madrugada desta terça-feira (7) , no bairro de Icaraí, em Niterói, na Região Metropolitana, em uma tentativa de assalto. O velório teve início na manhã desta quarta-feira (8) e enterro está marcado para as 15h no Cemitério Municipal Memorial Parque Nycteroy, no Laranjal, em São Gonçalo.

Wagner era atleta de remo da região. Nas redes sociais, equipes do Soul Va'a, clube de canoa polinésia do município, do qual a vítima fazia parte, lamentou a perda.



"Ainda não conseguimos acreditar que ele deixou nosso convívio de forma tão violenta e inesperada (...) Mais do que um aluno, Wagner era parte essencial da nossa família... um amigo presente, simpático, sempre disposto a ajudar, genuíno e querido por todos. Sua bondade emanava naturalmente; seu entusiasmo contagioso e a energia que levava para cada remada iluminavam nossos dias, testemunhos vivos de uma alma nobre em sua missão terrena”, disse.

Amigos também prestaram as últimas homenagens. "Que dentro dessa tristeza e absoluta incompreensão tenhamos a sabedoria e espiritualidade necessárias para aceitar e rezar pela alma desse maravilhoso irmão na sua caminhada divina", afirmou um colega.

"Muito triste! Descanse em paz na eternidade. O céu é seu oceano! Meus sinceros sentimentos", afirmou outro.

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Criminosos foram presos

O crime ocorreu por volta das 2h33, na madrugaa de terça-feira (7), na Rua Dom Bosco. Sensores de disparos de arma de fogo instalados na cidade identificaram tiros em tempo real, o que acionou equipes da Polícia Militar. Ao chegarem, os agentes encontraram Wagner já sem vida dentro de um carro Tiggo branco.

Segundo as investigações, os bandidos deixaram a comunidade da Grota, em São Francisco, para praticar roubos na região. Após o latrocínio, eles abandonaram o veículo da vítima e roubaram um outro veículo, um Mitsubishi Lancer, para fugir.



A vítima do segundo assalto reconheceu dois dos suspeitos, o que ajudou a polícia a avançar nas buscas. Com base nestas informações, equipes do 12º BPM (Niterói) localizaram o automóvel em São Francisco e passaram a acompanhá-lo até a comunidade.



De acordo com a PM, os criminosos reagiram à abordagem, houve troca de tiros e cinco homens foram presos. Dois deles são apontados como envolvidos diretamente no latrocínio.

Durante a ação, foram apreendidos uma pistola Bersa calibre 9 mm com cinco munições, 410 pinos de cocaína, 158 pedras de crack, 109 invólucros de maconha, R$ 97 em espécie, três celulares e uma máquina de cartão. O Mitsubishi Lancer roubado acabou recuperado e encaminhado para perícia.



Os presos foram levados para a 79ª DP (Jurujuba). O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI).