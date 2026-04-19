Ele estava com uma pistola e munições - Reprodução / PMERJ

Ele estava com uma pistola e muniçõesReprodução / PMERJ

Publicado 19/04/2026 11:41

Rio – Um homem apontado como chefe do tráfico de drogas foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (19), em Paraty, no Sul Fluminense. A principal área de atuação dele seria no bairro do Pantanal, de acordo com a PM.



Ainda segundo a corporação, Luan dos Remédios Morais foi detido durante uma operação realizada na Rua das Bromélias, por agentes da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar.



Com ele, os militares encontraram uma pistola carregada. A arma, as munições e o suspeito estão na 167ª DP (Paraty), que apura o caso.