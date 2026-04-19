Confronto ocorreu na Estrada de Jacarepaguá, na Freguesia - Reprodução / Redes Sociais

Confronto ocorreu na Estrada de Jacarepaguá, na FreguesiaReprodução / Redes Sociais

Publicado 19/04/2026 13:09

Rio - Um suspeito foi baleado depois de um policial militar reagir a uma tentativa de assalto, na manhã deste domingo (19), na Freguesia, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste.

Segundo a Secretaria de Estado de Governo (Segov), equipes do Segurança Presente foram abordados por um motociclista, que relatou ter ouvido tiros e a presença de um homem ferido na Estrada de Jacarepaguá.

No local, os agentes encontraram um PM, que estava de folga, que informou ter sido vítima de uma tentativa de roubo enquanto caminhava próximo à sua residência. De acordo com o policial, dois criminosos desceram de um veículo e anunciaram o assalto. Ele reagiu, dando início a uma troca de tiros.

No confronto, um dos suspeitos foi baleado e caiu no local. Já o segundo, também ferido em uma das mãos, conseguiu fugir.



Agentes do Segurança Presente chamaram bombeiros para socorro do homem baleado. Ele, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado sob custódia ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Sudoeste. Não há informações sobre seu estado de saúde.



A equipe apreendeu um revólver calibre 32, contendo uma munição intacta e uma deflagrada, e o carro dos suspeitos.



O caso foi registrado na 41ª DP (Tanque).