Banhistas aproveitam domingo (19) ensolarado na praia de Copacabana - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Banhistas aproveitam domingo (19) ensolarado na praia de CopacabanaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 19/04/2026 14:39

Rio - Com feriadões à vista, um dos maiores questionamentos dos cariocas e turistas é sobre como ficará o tempo na cidade do Rio. Embora o céu fique com nebulosidade variada, o sol deve aparecer ao longo da semana. Neste domingo (19), a temperatura varia entre mínima de 18°C e máxima de 30°C.

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Na segunda-feira (20), o céu ficará com nebulosidade variada ao longo do dia. Os ventos estarão fracos a moderados e a temperatura estável, com máxima de 29°C e mínima de 17°C.



Para o feriado de Tiradentes, na terça-feira (21), a previsão se repete. O sol aparece, mas com nuvens no céu, que pode ficar nublado em alguns períodos ao longo do dia. Os ventos serão fracos a moderados e sem chuva. A temperatura máxima será de 30°C e a mínima de 17° C.



Na quarta-feira (22), o sol aparece um pouco mais, mas o céu ainda permanece com nuvens. A temperatura segue estável, com máxima de 31°C e mínima de 17°C. Não há previsão de chuva.



O feriado de São Jorge, na quinta-feira (23), será com sol, mas com o céu parcialmente nublado. Também não há previsão de chuva e a temperatura se mantém estável, com mínima de 32°C e máxima de 18°C.