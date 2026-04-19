Banhistas aproveitam domingo (19) ensolarado na praia de CopacabanaReginaldo Pimenta / Agência O Dia
Para o feriado de Tiradentes, na terça-feira (21), a previsão se repete. O sol aparece, mas com nuvens no céu, que pode ficar nublado em alguns períodos ao longo do dia. Os ventos serão fracos a moderados e sem chuva. A temperatura máxima será de 30°C e a mínima de 17° C.
Na quarta-feira (22), o sol aparece um pouco mais, mas o céu ainda permanece com nuvens. A temperatura segue estável, com máxima de 31°C e mínima de 17°C. Não há previsão de chuva.
O feriado de São Jorge, na quinta-feira (23), será com sol, mas com o céu parcialmente nublado. Também não há previsão de chuva e a temperatura se mantém estável, com mínima de 32°C e máxima de 18°C.
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