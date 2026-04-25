Mostra propõe uma experiência sensível, levando o público a acionar engrenagens - Divulgação / Leonardo Ferraz

Mostra propõe uma experiência sensível, levando o público a acionar engrenagensDivulgação / Leonardo Ferraz

Publicado 25/04/2026 08:45 | Atualizado 25/04/2026 13:37

Rio - A Biblioteca Parque Estadual, no Centro, vai receber, a partir de segunda-feira (27), a exposição "Automata", que convida o público a revisitar a força da ancestralidade dos povos originários.



Promovida pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, a mostra ficará em cartaz até o dia 29 de maio, de segunda a sexta, das 10h às 17h. A entrada é gratuita, e todas as obras contam com o serviço de audiodescrição.

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A exposição propõe uma experiência sensível, levando o visitante a acionar engrenagens que colocam os bordados em movimento e revelam narrativas visuais ligadas à ancestralidade, à memória e à permanência viva das culturas indígenas no Brasil.



"Entendemos que a nossa riqueza cultural, um dos principais ativos brasileiros para o mundo, é legado da nossa ancestralidade. E abrir as portas de um equipamento público, localizado no centro do Rio de Janeiro, para uma exposição tão importante quanto essa, é reafirmar nosso compromisso com esse legado", reforça a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.



A mostra é composta por 30 obras, divididas em duas séries. A primeira reúne bordados livres que apresentam imagens metafóricas ligadas às memórias familiares da artista Aline Bagre e à ancestralidade Goytacá. A exposição propõe uma experiência sensível, levando o visitante a acionar engrenagens que colocam os bordados em movimento e revelam narrativas visuais ligadas à ancestralidade, à memória e à permanência viva das culturas indígenas no Brasil."Entendemos que a nossa riqueza cultural, um dos principais ativos brasileiros para o mundo, é legado da nossa ancestralidade. E abrir as portas de um equipamento público, localizado no centro do Rio de Janeiro, para uma exposição tão importante quanto essa, é reafirmar nosso compromisso com esse legado", reforça a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.A mostra é composta por 30 obras, divididas em duas séries. A primeira reúne bordados livres que apresentam imagens metafóricas ligadas às memórias familiares da artista Aline Bagre e à ancestralidade Goytacá.

Para Aline, "Automata" surge da vontade de ativar lembranças que pareciam imobilizadas pelo tempo. "A gente pensou em misturar bordado e madeira com engrenagens para fazer o bordado ganhar vida, como um filme. A motivação foi criar um jeito de 'mexer' na lembrança, fazendo com que imagens que pareciam paradas no tempo voltassem a se movimentar com a ajuda do público", explica.



Já a segunda série é fruto da colaboração com o artista Anthony Brito, responsável pela criação dos mecanismos que dão movimento às obras. Ao acionar manivelas e engrenagens, o público revela pequenas narrativas visuais que se desdobram no tempo.



Serviço:



Período: até 29 de maio

Funcionamento: segunda a sexta, das 10h às 17h, exceto feriados

Local: Biblioteca Parque Estadual (Avenida Presidente Vargas 1.261)

Entrada gratuita