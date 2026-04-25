Mostra propõe uma experiência sensível, levando o público a acionar engrenagensDivulgação / Leonardo Ferraz
Promovida pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, a mostra ficará em cartaz até o dia 29 de maio, de segunda a sexta, das 10h às 17h. A entrada é gratuita, e todas as obras contam com o serviço de audiodescrição.
A exposição propõe uma experiência sensível, levando o visitante a acionar engrenagens que colocam os bordados em movimento e revelam narrativas visuais ligadas à ancestralidade, à memória e à permanência viva das culturas indígenas no Brasil.
"Entendemos que a nossa riqueza cultural, um dos principais ativos brasileiros para o mundo, é legado da nossa ancestralidade. E abrir as portas de um equipamento público, localizado no centro do Rio de Janeiro, para uma exposição tão importante quanto essa, é reafirmar nosso compromisso com esse legado", reforça a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.
A mostra é composta por 30 obras, divididas em duas séries. A primeira reúne bordados livres que apresentam imagens metafóricas ligadas às memórias familiares da artista Aline Bagre e à ancestralidade Goytacá.
Já a segunda série é fruto da colaboração com o artista Anthony Brito, responsável pela criação dos mecanismos que dão movimento às obras. Ao acionar manivelas e engrenagens, o público revela pequenas narrativas visuais que se desdobram no tempo.
Serviço:
Período: até 29 de maio
Funcionamento: segunda a sexta, das 10h às 17h, exceto feriados
Local: Biblioteca Parque Estadual (Avenida Presidente Vargas 1.261)
Entrada gratuita
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