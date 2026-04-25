Mostra do trabalho de Yoshitaka Amano está dividida em sete núcleos temáticos - Divulgação / CCBB

Mostra do trabalho de Yoshitaka Amano está dividida em sete núcleos temáticosDivulgação / CCBB

Publicado 25/04/2026 10:21

Rio - A maior exposição da carreira do artista japonês Yoshitaka Amano, um dos grandes ícones da cultura pop mundial, chegou ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no Centro. Com 218 obras originais, incluindo trabalhos inéditos, a mostra "Yoshitaka Amano – Além da Fantasia" apresenta pinturas e ilustrações.

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O projeto ocupará todas as salas do segundo andar do CCBB RJ até o dia 22 de junho e inclui um espaço imersivo, que amplia a experiência do público por meio da tecnologia.



A exposição revela as múltiplas facetas do trabalho de Yoshitaka Amano e está dividida em sete núcleos temáticos: Tatsunoko, Final Fantasy, Candy Girl, Devaloka, Vampire Hunter D, Angel’s Egg e Colaborações.



"Os visitantes poderão conhecer obras nunca exibidas, incluindo grandes peças em alumínio, algo que só pode ser plenamente apreciado ao ver o trabalho original, pessoalmente", afirma o artista. "Fico verdadeiramente feliz em ver uma nova mostra sendo realizada no Brasil, depois de São Paulo, em 2024. É uma honra ter essa oportunidade, especialmente com o projeto se expandindo de maneira tão significativa", completou.



Como parte do projeto, uma sala imersiva convida o visitante a adentrar o universo de Amano por meio da tecnologia. Treze obras da série Devaloka foram escolhidas para compor a experiência. Nelas, o artista sintetiza suas influências em uma mitologia própria, em que referências orientais e ocidentais convergem.



"Cores incandescentes aplicadas sobre painéis de alumínio com tinta automotiva metálica, figuras aladas, deuses e demônios, criaturas psicodélicas e elementos de ficção científica compõem um universo onde o tempo se dissolve entre o material e o espiritual", explica Felipe Sztutman, diretor executivo da exposição.



A trajetória de Yoshitaka Amano começou na Tatsunoko, estúdio responsável por marcos da animação japonesa, mas foi com o jogo Final Fantasy que ele consolidou seu lugar na história. O artista criou o design de personagens, a identidade visual e o espírito estético da franquia. Seu trabalho une o mitológico, o fantástico e o surreal em uma estética que combina tradição japonesa com ecos do art nouveau, surrealismo e pop arte.



Entre as atmosferas góticas de Vampire Hunter D, a leveza estilizada de séries como Candy Girl e colaborações com personagens icônicos como Batman, Superman e Sandman, além de projetos para a DC Comics e para a Vogue Itália, sua versatilidade evidencia a capacidade de transitar entre diferentes universos sem perder a identidade.



"Para quem já conhece Amano, a mostra aprofunda o entendimento de sua trajetória e revela obras raras, processos e nuances que poucos tiveram a oportunidade de ver de perto. Para quem chega a ele pela primeira vez, é uma porta de entrada para um universo visual absolutamente singular", afirma o curador Antonio Curti.

O projeto ocupará todas as salas do segundo andar do CCBB RJ até o dia 22 de junho e inclui um espaço imersivo, que amplia a experiência do público por meio da tecnologia.A exposição revela as múltiplas facetas do trabalho de Yoshitaka Amano e está dividida em sete núcleos temáticos: Tatsunoko, Final Fantasy, Candy Girl, Devaloka, Vampire Hunter D, Angel’s Egg e Colaborações."Os visitantes poderão conhecer obras nunca exibidas, incluindo grandes peças em alumínio, algo que só pode ser plenamente apreciado ao ver o trabalho original, pessoalmente", afirma o artista. "Fico verdadeiramente feliz em ver uma nova mostra sendo realizada no Brasil, depois de São Paulo, em 2024. É uma honra ter essa oportunidade, especialmente com o projeto se expandindo de maneira tão significativa", completou.Como parte do projeto, uma sala imersiva convida o visitante a adentrar o universo de Amano por meio da tecnologia. Treze obras da série Devaloka foram escolhidas para compor a experiência. Nelas, o artista sintetiza suas influências em uma mitologia própria, em que referências orientais e ocidentais convergem."Cores incandescentes aplicadas sobre painéis de alumínio com tinta automotiva metálica, figuras aladas, deuses e demônios, criaturas psicodélicas e elementos de ficção científica compõem um universo onde o tempo se dissolve entre o material e o espiritual", explica Felipe Sztutman, diretor executivo da exposição.A trajetória de Yoshitaka Amano começou na Tatsunoko, estúdio responsável por marcos da animação japonesa, mas foi com o jogo Final Fantasy que ele consolidou seu lugar na história. O artista criou o design de personagens, a identidade visual e o espírito estético da franquia. Seu trabalho une o mitológico, o fantástico e o surreal em uma estética que combina tradição japonesa com ecos do art nouveau, surrealismo e pop arte.Entre as atmosferas góticas de Vampire Hunter D, a leveza estilizada de séries como Candy Girl e colaborações com personagens icônicos como Batman, Superman e Sandman, além de projetos para a DC Comics e para a Vogue Itália, sua versatilidade evidencia a capacidade de transitar entre diferentes universos sem perder a identidade."Para quem já conhece Amano, a mostra aprofunda o entendimento de sua trajetória e revela obras raras, processos e nuances que poucos tiveram a oportunidade de ver de perto. Para quem chega a ele pela primeira vez, é uma porta de entrada para um universo visual absolutamente singular", afirma o curador Antonio Curti.

A exposição chega ao CCBB RJ após grande sucesso no CCBB BH, onde alcançou 118 mil visitantes. Depois da temporada carioca, a mostra seguirá para o CCBB Brasília (DF).