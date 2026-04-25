Mostra do trabalho de Yoshitaka Amano está dividida em sete núcleos temáticosDivulgação / CCBB
O projeto ocupará todas as salas do segundo andar do CCBB RJ até o dia 22 de junho e inclui um espaço imersivo, que amplia a experiência do público por meio da tecnologia.
A exposição revela as múltiplas facetas do trabalho de Yoshitaka Amano e está dividida em sete núcleos temáticos: Tatsunoko, Final Fantasy, Candy Girl, Devaloka, Vampire Hunter D, Angel’s Egg e Colaborações.
"Os visitantes poderão conhecer obras nunca exibidas, incluindo grandes peças em alumínio, algo que só pode ser plenamente apreciado ao ver o trabalho original, pessoalmente", afirma o artista. "Fico verdadeiramente feliz em ver uma nova mostra sendo realizada no Brasil, depois de São Paulo, em 2024. É uma honra ter essa oportunidade, especialmente com o projeto se expandindo de maneira tão significativa", completou.
Como parte do projeto, uma sala imersiva convida o visitante a adentrar o universo de Amano por meio da tecnologia. Treze obras da série Devaloka foram escolhidas para compor a experiência. Nelas, o artista sintetiza suas influências em uma mitologia própria, em que referências orientais e ocidentais convergem.
"Cores incandescentes aplicadas sobre painéis de alumínio com tinta automotiva metálica, figuras aladas, deuses e demônios, criaturas psicodélicas e elementos de ficção científica compõem um universo onde o tempo se dissolve entre o material e o espiritual", explica Felipe Sztutman, diretor executivo da exposição.
A trajetória de Yoshitaka Amano começou na Tatsunoko, estúdio responsável por marcos da animação japonesa, mas foi com o jogo Final Fantasy que ele consolidou seu lugar na história. O artista criou o design de personagens, a identidade visual e o espírito estético da franquia. Seu trabalho une o mitológico, o fantástico e o surreal em uma estética que combina tradição japonesa com ecos do art nouveau, surrealismo e pop arte.
Entre as atmosferas góticas de Vampire Hunter D, a leveza estilizada de séries como Candy Girl e colaborações com personagens icônicos como Batman, Superman e Sandman, além de projetos para a DC Comics e para a Vogue Itália, sua versatilidade evidencia a capacidade de transitar entre diferentes universos sem perder a identidade.
"Para quem já conhece Amano, a mostra aprofunda o entendimento de sua trajetória e revela obras raras, processos e nuances que poucos tiveram a oportunidade de ver de perto. Para quem chega a ele pela primeira vez, é uma porta de entrada para um universo visual absolutamente singular", afirma o curador Antonio Curti.
22 de abril a 22 de junho de 2026
Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro (2º andar)
Quarta a segunda, das 9h às 20h. Fechado às terças-feiras.
Classificação indicativa: livre
Entrada gratuita
Ingressos disponíveis na bilheteria física ou pelo site do CCBB
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