Tradicional feira da Praça Saens Penã atraiu os moradores durante o aniversárioÉrica Martin / Agência O Dia

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Fred Vidal
Rio - A Praça Saens Peña, na Tijuca, celebra 115 anos de história neste fim de semana. Um dos espaços mais emblemáticos da Zona Norte, a área recebe uma programação especial incluindo show da bateria da Unidos da Tijuca na tarde deste domingo (26).
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Tradicional feira da Praça Saens Penã atraiu os moradores durante o aniversário - Érica Martin / Agência O Dia
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Ao longo do sábado (24), moradores aproveitaram apresentações musicais, aulas de dança, ações de saúde, espaço para crianças e a tradicional feira de artesanato. À noite, um bolo comemorativo e uma benção especial contemplam os tijucanos orgulhosos. O advogado Ewart Araujo, de 63 anos, passou a tarde na área de lazer para prestigiar o aniversário na companhia da mulher, a dentista Maria Araujo, de 61.
"Morei na Tijuca até uns 26 anos, mas a Tijuca nunca saiu de mim. Estamos precisando de policiamento, mas ainda sinto orgulho da Tijuca. Minha infância e adolescência foram aqui. A praça sempre foi trajeto para o Tijuca Tênis Clube, barzinhos, cinemas de rua… Andei muito de bicicleta, já até que caí nesse lago algumas vezes. Guardo boas lembranças e a praça sempre foi um ponto de encontro", conta.
"Eu amo a Tijuca, casei com um tijucano e passei a gostar mais ainda. O pessoal é muito simpático, as pessoas são atenciosas, o comércio é maravilhoso e a praça é linda", acrescentou Maria.
Em uma ação solidária, o evento também terá arrecadação de alimentos: a organização convida o público a levar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a comunidades da Grande Tijuca. A professora aposentada Tania Romie, de 75 anos, segue ativa no dia a dia da praça e destaca a infância dos filhos no ponto emblemático.
"Moro aqui há 40 anos, é maravilhoso. A praça é referência da Tijuca, tanto para os jovens quanto para os idosos. Quem mora na Tijuca, não abre mão de passear por aqui. Venho passear com a minha cachorrinha Kiki, ela já tá famosa aqui na praça. Meus filhos foram criados aqui e a praça não sai do meu coração", ressalta.
A Praça Saenz Peña foi inaugurada em 30 de abril de 1911, em homenagem aos ex-presidentes argentinos Luis e Roque Sáenz Peña, pai e filho. Desde então, é considerada um polo cultural da cidade do Rio de Janeiro.