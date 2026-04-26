Palco do show do show de Shakira será maior que os de Madonna e Lady GagaÉrica Martin / Agência O Dia
A altura do palco em relação à areia será mantida em 2,20 metros, enquanto a boca de cena terá 56 metros de largura.
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