Palco do show do show de Shakira será maior que os de Madonna e Lady Gaga - Érica Martin / Agência O Dia

Palco do show do show de Shakira será maior que os de Madonna e Lady GagaÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 26/04/2026 12:12

Rio - Cerca de 10 toneladas de equipamentos que serão utilizados no show da cantora Shakira, na Praia de Copacabana, Zona Sul, chegaram ao terminal de cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), neste sábado (25).

De acordo com a administração do aeroporto, a carga será transportada para o local da apresentação, marcada para o dia 2 de maio, onde o palco já está sendo montado.

Neste ano, a estrutura será a maior já montada no projeto 'Todo Mundo no Rio'. Com 1.500 metros quadrados e uma passarela de 25 metros, Shakira se apresentará em um palco que conta ainda com 680 metros quadrados de telões de LED. Ao longo da praia, também estão sendo instaladas 16 torres de som e vídeo, com telões de 45 metros quadrados.



A altura do palco em relação à areia será mantida em 2,20 metros, enquanto a boca de cena terá 56 metros de largura.

O show gratuito está previsto para começar às 21h45 do próximo sábado (2) e integra o projeto 'Todo Mundo no Rio', que promove apresentações internacionais na Praia de Copacabana.