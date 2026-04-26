Uma faixa na Avenida Henrique Valadares chegou a ficar interditada às 7h50 - Divulgação / COR

Uma faixa na Avenida Henrique Valadares chegou a ficar interditada às 7h50Divulgação / COR

Publicado 26/04/2026 12:06 | Atualizado 26/04/2026 13:51

Rio - Um homem foi atropelado por um ônibus na manhã deste domingo (26), na Rua Riachuelo, no Centro. A vítima está em estado grave.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel Central atendeu a ocorrência por volta das 7h35, na altura do número 330, na saída do Túnel Martim de Sá. No local, encontraram um homem, de aproximadamente 35 anos, não identificado, em estado grave, e o encaminharam para o Hospital Souza Aguiar.

De acordo com o Centro de Operações, uma faixa na Avenida Henrique Valadares chegou a ficar ocupada às 7h50, o que deixou o trânsito lento na região.

A via foi totalmente liberada por volta das 8h30, sem registro de retenções. Agentes da CET-Rio também atuaram no local.