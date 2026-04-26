Carro ficou destruído após acidente - Rede Social

Carro ficou destruído após acidenteRede Social

Publicado 26/04/2026 12:06 | Atualizado 26/04/2026 14:41

Rio - Um motorista ficou gravemente ferido em um acidente entre dois carros na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, no bairro Pilar, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, na tarde deste sábado (24).

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver os veículos destruídos. Segundo testemunhas, o condutor de um dos automóveis chegou a ficar preso entre as ferragens.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Campos Elíseos foi acionado por volta das 15h30. No local, a vítima, que não teve o nome divulgado, acabou socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Adão Pereira Nunes, no mesmo município.

Até o momento, não há atualizações sobre o estado de saúde.

