Carro ficou destruído após acidenteRede Social
Caxias: Motorista fica gravemente ferido durante acidente
Rio - Um motorista ficou gravemente ferido em um acidente entre dois carros na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, no bairro Pilar, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, na tarde deste sábado (24).
Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver os veículos destruídos. Segundo testemunhas, o condutor de um dos automóveis chegou a ficar preso entre as ferragens.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Campos Elíseos foi acionado por volta das 15h30. No local, a vítima, que não teve o nome divulgado, acabou socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Adão Pereira Nunes, no mesmo município.
Até o momento, não há atualizações sobre o estado de saúde.
Rio de Janeiro
Assembleia de Deus de Madureira completa 73 anos
Cerimônia contou com presença do prefeito Eduardo Cavaliere
Rio de Janeiro
Império Serrano celebra São Jorge e realiza tradicional carreata na Zona Norte
Evento aconteceu neste domingo (26), reunindo fé, cultura e tradição
Rio de Janeiro
Vídeo: Morador é assaltado por motoqueiro em frente a condomínio em Laranjeiras
Vítima teve o cordão arrancado pelo bandido
Rio de Janeiro
Toneladas de equipamentos para show de Shakira chegam ao Rio
Carga será transportada para Praia de Copacabana onde o palco já está sendo montado
Rio de Janeiro
Homem é atropelado por ônibus no Centro
Vítima está em estado grave no Hospital Souza Aguiar
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.