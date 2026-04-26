Carreata do Império Serrano percorreu ruas da Zona Norte em homenagem a São Jorge - Érica Martin/Agência O DIA

Carreata do Império Serrano percorreu ruas da Zona Norte em homenagem a São JorgeÉrica Martin/Agência O DIA

Publicado 26/04/2026 13:02

Rio - O Império Serrano realizou, neste domingo (26), a 55ª edição da sua tradicional carreata em homenagem a São Jorge, padroeiro da escola e do estado do Rio. O evento acontece sempre no primeiro domingo após o dia dedicado ao santo, celebrado em 23 de abril, sendo uma das mais importantes manifestações religiosas e culturais da Zona Norte.

A concentração começou às 9h, na quadra da agremiação, em Madureira. De lá, a carreata percorreu Quintino, Engenho de Dentro, Cascadura, Ramos, Penha, Cordovil e Irajá, reunindo componentes, torcedores e moradores ao longo de todo o trajeto, com muita música, fé e alegria. A estátua do Santo Guerreira foi transportada em um carro do Corpo de Bombeiros.

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Para o padre Ubiratan, da Paróquia Santo Antônio de Pádua, no Cachambi, a festa promove a integração de fé e alegria.



"Esse evento é uma tradição da família imperiana pelas ruas da Zona Norte do Rio. É a união da fé, das crenças e, acima de tudo, da crença na fraternidade, espírito de fraternidade e boa vontade entre todos que se querem bem e se estimam, sempre na presença de Deus, que está acima de qualquer situação . Nos apoiando em Deus, aquele que inspirou São Jorge, nós encontramos caminhos para a unidade e para a verdadeira paz. Vencendo as batalhas do dia a dia, alcançaremos vitórias na graça de Deus", disse .



O padre reforçou a importância de São Jorge para escola. "Eu já participo dessa carreata há cerca de 10 anos. Há 10 anos, também fazemos a celebração do aniversário da escola de samba, que acontece um mês antes, dia 23 de março, e temos aqui esse festejo para São Jorge, que não é só padroeiro da escola, ele é o padrinho. Na fundação do Império Serrano, como houve uma questão histórica, a escola tomou São Jorge como seu padrinho de fundação", frisou.

No local, integrantes da escola se reuniram em peso na quadra e em seguida saíram para o cortejo. No caminho, uma imagem de São Jorge foi carrega por um carro do Corpo de Bombeiros.

Veja vídeo:

O Império Serrano realizou a 55ª edição da sua tradicional carreata em homenagem a São Jorge, padroeiro e padrinho da escola. Evento percorreu ruas da Zona Norte neste domingo (26).



Crédito: Érica Martin pic.twitter.com/zoYAU30r2m — Jornal O Dia (@jornalodia) April 26, 2026

A segunda porta-bandeira da agremiação, Lívia Bergman, 36 anos, descreveu o momento com muita felicidade. Ela explicou ainda que a paixão pelo santo guerreiro começou pelo pai.



"A carreata de São Jorge é um momento muito importante para quem é imperiano. É um momento de muita fé e muita felicidade. Eu estou há seis anos no Império e há seis anos eu participo da carreata. Todas as partes me emocionam. Cada uma tem seu momento. A igreja é muito emocionante, o Centro Espírita Caminheiros da Verdade é outro momento muito emocionante e encontrar a Imperatriz na rua também. A paixão pelo São Jorge começou com meu pai, e ele foi me conquistando de uma forma muito forte", afirmou.



A psicóloga Cintia Aleixo, de 45 anos, participou do evento pela primeira vez.



"É ancestral, não é? Se a gente olhar em volta, a gente percebe, a gente vê os nossos avós, bisavós, vemos referências muito próximas. Estou com a minha mãe, meu pai era imperiano de fé, minha família também, todos de Vaz Lobo, e eu estou aqui representando eles. E o amor por São Jorge nasceu desde sempre, sendo uma família negra do subúrbio do Rio de Janeiro, tanto São Jorge, quanto Ogum, os nossos orixás e a nossa religião, sempre fizeram parte da nossa vida, e o amor também. Pra mim, foi uma semana inteira de festa e a gente não se cansa. Na verdade, eu estou pegando cada vez mais energia pra continuar o ano e começar a semana", contou.

A segunda porta-bandeira da agremiação, Lívia Bergman, 36 anos, descreveu o momento com muita felicidade. Ela explicou ainda que a paixão pelo santo guerreiro começou pelo pai."A carreata de São Jorge é um momento muito importante para quem é imperiano. É um momento de muita fé e muita felicidade. Eu estou há seis anos no Império e há seis anos eu participo da carreata. Todas as partes me emocionam. Cada uma tem seu momento. A igreja é muito emocionante, o Centro Espírita Caminheiros da Verdade é outro momento muito emocionante e encontrar a Imperatriz na rua também. A paixão pelo São Jorge começou com meu pai, e ele foi me conquistando de uma forma muito forte", afirmou.A psicóloga Cintia Aleixo, de 45 anos, participou do evento pela primeira vez."É ancestral, não é? Se a gente olhar em volta, a gente percebe, a gente vê os nossos avós, bisavós, vemos referências muito próximas. Estou com a minha mãe, meu pai era imperiano de fé, minha família também, todos de Vaz Lobo, e eu estou aqui representando eles. E o amor por São Jorge nasceu desde sempre, sendo uma família negra do subúrbio do Rio de Janeiro, tanto São Jorge, quanto Ogum, os nossos orixás e a nossa religião, sempre fizeram parte da nossa vida, e o amor também. Pra mim, foi uma semana inteira de festa e a gente não se cansa. Na verdade, eu estou pegando cada vez mais energia pra continuar o ano e começar a semana", contou.

Percurso



O percurso teve início na Avenida Ministro Edgard Romero e seguiu com paradas tradicionais que marcam o roteiro da celebração. A primeira delas aconteceu na Igreja Matriz de São Jorge, em Quintino. Em seguida, o cortejo seguiu para o Engenho de Dentro, com novas paradas no Bar Clube da Esquina, no cruzamento da Rua São Brás com a Rua Conselheiro Agostinho, e no Centro Espírita Caminheiros da Verdade.



O trajeto continuou pela Rua Piauí, Avenida Dom Hélder Câmara, Viaduto de Pilares, Linha Amarela e Estrada do Itararé até Ramos, onde ocorreu mais uma parada, marcada pelo encontro de bandeiras com a Imperatriz Leopoldinense.



No retorno à Madureira, a carreata passou por bairros como Penha, Brás de Pina, Cordovil, Vista Alegre e Irajá, até chegar à Serrinha, berço do Império Serrano e última parada. No local, foram realizadas homenagens ao padroeiro junto à comunidade, reforçando o elo entre a escola e suas raízes.



Após as celebrações, o cortejo retornou ao ponto de partida, na sede da escola, encerrando mais uma edição de um evento que atravessa gerações e mantém viva a devoção a São Jorge.