Cerimônia reuniu fiéis, autoridades religiosas e prefeito Eduardo Cavaliere - Reprodução / Redes sociais

Cerimônia reuniu fiéis, autoridades religiosas e prefeito Eduardo CavaliereReprodução / Redes sociais

Publicado 26/04/2026 13:29

Rio - A Assembleia de Deus de Madureira, na Zona Norte, celebrou, neste domingo (26), 73 anos de inauguração do templo localizado na Rua Carolina Machado. A comemoração reuniu fiéis e autoridades religiosas ao longo do dia. A cerimônia contou ainda com a presença do prefeito Eduardo Cavaliere.

A programação começou pela manhã com o tradicional hasteamento das bandeiras, conduzido pelo bispo Abner Ferreira. Em seguida, aconteceu um batismo em águas. Durante o evento, balões foram soltos em frente à igreja, em um momento simbólico da festividade. À noite, um culto marca a continuidade das celebrações.

A programação comemorativa segue ao longo da semana. Na terça-feira (28), às 19h, será realizado um culto festivo. O encerramento está previsto para o próximo domingo (3), com a ceia do Senhor às 9h, seguida de uma reunião geral de ministros e obreiros às 14h e, às 18h, o culto de encerramento das celebrações.

Inaugurada em 1953, a Assembleia de Deus de Madureira é uma das mais tradicionais do país e integra o Ministério de Madureira, um dos principais ramos da denominação no Brasil. A igreja tem origem no movimento pentecostal iniciado no início do século XX e se consolidou como uma das maiores referências evangélicas do Rio, com forte atuação social e religiosa.