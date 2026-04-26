Bandido usava capacete no momento do assalto - Reprodução

Bandido usava capacete no momento do assaltoReprodução

Publicado 26/04/2026 12:16

Rio - Imagens de câmeras de segurança flagraram um assalto em frente a um condomínio na Rua General Glicério, em Laranjeiras, na Zona Sul, na tarde de sábado (25). No vídeo, o criminoso aparece armado e de capacete em plena luz do dia.



Veja vídeo:

Câmera de segurança flagra assalto a morador em frente a condomínio em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, na tarde deste sábado (25).



Crédito: Rede Social pic.twitter.com/dhmY3KsWci — Jornal O Dia (@jornalodia) April 26, 2026

Na gravação, é possível ver a vítima com um copo na mão, já próxima a portaria do prédio, quando percebe a chegada do motociclista. O morador tenta correr, mas é alcançado pelo bandido, que arranca seu cordão do pescoço.



Em seguida, o criminoso corre em direção a moto, que estava estacionada na calçada, com um baú de entrega. O caso aconteceu por volta das 15h30 e toda a ação durou menos de 30 segundos.

Na gravação, é possível ver a vítima com um copo na mão, já próxima a portaria do prédio, quando percebe a chegada do motociclista. O morador tenta correr, mas é alcançado pelo bandido, que arranca seu cordão do pescoço.Em seguida, o criminoso corre em direção a moto, que estava estacionada na calçada, com um baú de entrega. O caso aconteceu por volta das 15h30 e toda a ação durou menos de 30 segundos.

Procurada, a Polícia Civil ainda não respondeu se investiga o caso.