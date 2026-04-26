Bandido usava capacete no momento do assaltoReprodução
Veja vídeo:
Câmera de segurança flagra assalto a morador em frente a condomínio em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, na tarde deste sábado (25).— Jornal O Dia (@jornalodia) April 26, 2026
Crédito: Rede Social pic.twitter.com/dhmY3KsWci
Na gravação, é possível ver a vítima com um copo na mão, já próxima a portaria do prédio, quando percebe a chegada do motociclista. O morador tenta correr, mas é alcançado pelo bandido, que arranca seu cordão do pescoço.
Em seguida, o criminoso corre em direção a moto, que estava estacionada na calçada, com um baú de entrega. O caso aconteceu por volta das 15h30 e toda a ação durou menos de 30 segundos.
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