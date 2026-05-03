Acidente ocorreu na madrugada deste domingo (3), na Av. Armando LombardiReprodução / Centro de Operações Rio

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Uma colisão envolvendo quatro carros interditou, na madrugada deste domingo (3), uma faixa da Avenida Armando Lombardi, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio. 
Em um vídeo divulgado pelo Centro de Operações Rio (COR), é possível ver um Porsche com a parte dianteira destruída, e uma viatura orientando os ocupantes e o trânsito, que só normalizou por volta das 2h.
O Corpo de Bombeiros informou, contudo, que não houve acionamento.