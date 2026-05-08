Homem foi detido por policiais da 35ª DP (Campo Grande) - Divulgação

Homem foi detido por policiais da 35ª DP (Campo Grande)Divulgação

Publicado 08/05/2026 15:39

Rio - Um homem foi preso em flagrante por agentes da 35ª DP (Campo Grande) por ser suspeito de estupro em um estúdio de tatuagem em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. O criminoso foi detido logo após a vítima procurar a delegacia para relatar o crime, na quarta-feira (7).

Segundo a Polícia Civil, o abuso teria ocorrido durante um atendimento no estabelecimento. Por meio das informações e características do suspeito, os policiais localizaram o homem no próprio estúdio.

A prisão foi confirmada após o exame de corpo de delito da vítima apresentar resultado positivo para o fato. O homem foi encaminhado ao sistema prisional.