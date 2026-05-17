Agentes apreenderam um fuzil e grande quantidade de drogas - Divulgação

Agentes apreenderam um fuzil e grande quantidade de drogas Divulgação

Publicado 17/05/2026 11:35

Rio - Rian Assis da Silva, vulgo Primo B, de 21 anos, apontado como uma das principais lideranças do tráfico de drogas no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada, foi preso após ação do 15° BPM na comunidade do Corte Oito, na mesma cidade, na manhã deste sábado (16).



Segundo a corporação, agentes atuavam para reprimir roubos de cargas e de veículos na localidade, que é dominada pelo Comando Vermelho, quando avistaram homens usando drogas na Rua Boa Viagem. Ao perceberem a aproximação das viaturas para abordagem, os suspeitos fugiram, com exceção de Primo B, apontado como o segundo na hierarquia do tráfico na localidade.



Na ação, os agentes apreenderam um fuzil AK-47 com numeração suprimida, um carregador com 26 munições e 600 sacolés de cocaína.



A ocorrência foi encaminhada à 59ª DP (Duque de Caxias).

Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci