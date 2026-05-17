Agentes apreenderam um fuzil e grande quantidade de drogas Divulgação
Segundo a corporação, agentes atuavam para reprimir roubos de cargas e de veículos na localidade, que é dominada pelo Comando Vermelho, quando avistaram homens usando drogas na Rua Boa Viagem. Ao perceberem a aproximação das viaturas para abordagem, os suspeitos fugiram, com exceção de Primo B, apontado como o segundo na hierarquia do tráfico na localidade.
Na ação, os agentes apreenderam um fuzil AK-47 com numeração suprimida, um carregador com 26 munições e 600 sacolés de cocaína.
A ocorrência foi encaminhada à 59ª DP (Duque de Caxias).
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