Delegacia de Homicídios investiga morte ocorrida em Jacarepaguá - Divulgação

Delegacia de Homicídios investiga morte ocorrida em JacarepaguáDivulgação

Publicado 17/05/2026 09:26

Rio - O corpo de um homem foi encontrado amarrado e com marcas de tiro em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste, na tarde deste sábado (16).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) foram acionados por volta das 16h15, para a ocorrência, na Rua Maria Leticia Lula da Silva, na região da Colônia Juliano Moreira.

No local, foram encontradas muitas cápsulas de munição em volta do homem, de aproximadamente 30 anos, que não foi identificado. A área foi isolada e o local, preservado. PMs também reforçaram o policiamento na região, que é alvo de disputas territoriais entre traficantes e milicianos.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.