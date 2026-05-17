Um fuzil foi apreendido em AnchietaDivulgação
Polícia Militar captura foragido e apreende fuzil em Anchieta
Bandido foi localizado na localidade Parque Esperança
Polícia Militar captura foragido e apreende fuzil em Anchieta
Bandido foi localizado na localidade Parque Esperança
PM prende traficante apontado como segundo na hierarquia do Complexo da Mangueirinha
Ação apreendeu, ainda, fuzil e drogas
Corpo é encontrado amarrado em Jacarepaguá
Homem, que não teve a identidade revelada, foi baleado
Flávio na cova dos leões
Com a pré-candidatura à presidência abalada pela divulgação de áudios mandados a Vorcaro, o senador se vê obrigado a dar explicações ao invés de cobrar respostas
Respeitar as diferenças é fundamental
No dia 17 de maio é celebrado o Dia Internacional contra a LGBTfobia. Curta-metragem exibido nas Casas Casadas, em Laranjeiras, aborda o tema
PM é preso suspeito de matar amante da companheira em Santíssimo
Nilton Correa da Silva Junior foi detido dentro de casa, em Campo Grande, na sexta-feira (15)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.