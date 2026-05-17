Um fuzil foi apreendido em Anchieta - Divulgação

Um fuzil foi apreendido em AnchietaDivulgação

Publicado 17/05/2026 11:39 | Atualizado 17/05/2026 11:40

Policiais militares prenderam em flagrante, na madrugada deste domingo (17), um homem conhecido pelo apelido de LC do PE, na localidade Parque Esperança, em Anchieta, na Zona Norte.

De acordo com informações da corporação, uma equipe do 41º BPM (Irajá) fazia patrulhamento na região quando abordou o homem, que estava armado com fuzil. Pouco depois, os agentes descobriram que trata-se de um foragido do sistema prisional.

A ocorrência foi registrada na delegacia da região.