PM Nilton Correa da Silva Junior foi preso em Campo Grande, na sexta-feira (15)Divulgação/Polícia Civil
Na ação, foram apreendidas uma arma e as roupas utilizadas pelo PM na ocasião do crime, e também o registro fotográfico da moto usada na ação.
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PM Nilton Correa da Silva Junior foi preso em Campo Grande, na sexta-feira (15)Divulgação/Polícia Civil
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Nilton Correa da Silva Junior foi detido dentro de casa, em Campo Grande, na sexta-feira (15)
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