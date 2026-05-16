PM Nilton Correa da Silva Junior foi preso em Campo Grande, na sexta-feira (15) - Divulgação/Polícia Civil

PM Nilton Correa da Silva Junior foi preso em Campo Grande, na sexta-feira (15)Divulgação/Polícia Civil

Publicado 16/05/2026 19:42

Rio - O policial militar Nilton Correa da Silva Junior acabou preso na sexta-feira (15), em Santíssimo, Zona Oeste do Rio, suspeito de matar Jonathan Valdemir de Moura Nunes, de 32 anos. Segundo a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), responsável pela prisão e pelas investigações, o PM cometeu o crime por ciúmes, já que a vítima mantinha um relacionamento extraconjugal com a mulher dele.

Nilton foi detido dentro de casa, em Campo Grande, também na Zona Oeste, após troca de informações de inteligência entre a DHC e a Polícia Judiciária Militar (DPJM).

Em fevereiro deste ano, Jonathan foi executado em frente ao seu local de trabalho, na Estrada da Posse, em Santíssimo. Conforme apurado, a motivação do crime teria sido passional, após o autor descobrir que a vítima mantinha um envolvimento amoroso com sua mulher.



Na ação, foram apreendidas uma arma e as roupas utilizadas pelo PM na ocasião do crime, e também o registro fotográfico da moto usada na ação.



Contra o Nilton, foi cumprido um mandado de prisão temporária pelo crime de homicídio qualificado.