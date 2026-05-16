Sargento Rildo Monteiro dos Santos é sepultado no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Sargento Rildo Monteiro dos Santos é sepultado no Cemitério Jardim da Saudade, em SulacapReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 16/05/2026 15:06

Rio - O 2º sargento da Polícia Militar, Rildo Monteiro dos Santos, assassinado durante uma tentativa de assalto , foi sepultado neste sábado (16), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste do Rio. A cerimônia reuniu familiares e colegas de farda do agente, de 58 anos.

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Viaturas também estiveram nas ruas com as sirenes ligadas, em homenagem ao policial. Através do Instagram, o 41º BPM (Irajá), no qual Rildo fazia parte, compartilhou um vídeo do momento e escreveu: "Última continência ao sargento".

Mais cedo neste mesmo dia, o filho da vítima, Rodrigo, foi ao IML (Instituto Médico Legal), no Centro, para liberar o corpo. Ele foi morto a tiros na quinta (14), na Estrada do Barro Vermelho, no bairro Colégio, na Zona Norte.

De acordo com testemunhas, o PM tentou evitar o roubo de um celular quando dois bandidos em uma motocicleta efetuaram os disparos e fugiram. Segundo a Polícia Militar, ele havia acabado de encerrar o expediente.



A Delegacia de Homicídios (DH), responsável pelo caso, investiga se o policial foi vítima de tentativa de assalto ou de uma possível emboscada.