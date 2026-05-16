O programa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro oficializou 28 casamentos e 14 divórcios - Divulgação: Felipe Cavalcanti / TJRJ

O programa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro oficializou 28 casamentos e 14 divórciosDivulgação: Felipe Cavalcanti / TJRJ

Publicado 16/05/2026 15:16

O programa Justiça Itinerante, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, transformou a manhã desta sexta-feira (15) em um momento de novos começos e encerramentos de ciclos no Centro de Instrução Especializada (Ciesp), no Complexo de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste do Rio. Ao todo, foram oficializados 28 casamentos e 14 divórcios de policiais penais e servidores da segurança pública.

A ação levou os serviços do Judiciário diretamente ao ambiente de trabalho desses profissionais, que muitas vezes enfrentam dificuldades para resolver questões pessoais devido à rotina intensa dentro do sistema prisional. Pela primeira vez, a iniciativa da Justiça Itinerante, normalmente voltada para o atendimento de pessoas privadas de liberdade, teve como foco os agentes que atuam diariamente na manutenção do sistema penitenciário.

Entre os casais que oficializaram a união estavam a servidora da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Thaiana Martins, de 30 anos, e o empresário William Pereira, de 31. Juntos desde a adolescência, os dois decidiram formalizar os 16 anos de relacionamento durante a ação promovida pelo tribunal.

Outro momento marcado pela emoção foi vivido pela policial penal Carmen Lúcia Freitas Silva e por Júlio César Alves, ambos de 49 anos. Após duas décadas de convivência, o casal oficializou a união ao lado do filho Rian, de três anos.

O policial penal Alexandre de Caldas Brito, de 58 anos, e Juciane Pontes Apolinário, de 49, também participaram da cerimônia e foram o primeiro casal chamado para o casamento civil realizado no local.

A juíza Erica Bueno Salgado ressaltou a importância da iniciativa como uma forma de garantir cidadania e acesso à Justiça aos profissionais da segurança pública, reconhecendo as dificuldades enfrentadas por eles para comparecer a fóruns por conta da rotina de trabalho.