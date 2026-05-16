O programa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro oficializou 28 casamentos e 14 divórciosDivulgação: Felipe Cavalcanti / TJRJ
Tribunal de Justiça promove casamentos de policiais penais no Complexo de Gericinó
Ação da Justiça Itinerante levou serviços do Judiciário à unidade prisional
Tribunal de Justiça promove casamentos de policiais penais no Complexo de Gericinó
Ação da Justiça Itinerante levou serviços do Judiciário à unidade prisional
PM assassinado em tentativa de assalto é sepultado em Sulacap
Rildo Monteiro dos Santos morreu nesta quinta (14)
Polícia recupera parte das cinzas roubadas em ônibus na Linha Vermelha
Inicialmente, acreditava-se que os restos mortais pertenciam à mãe de um passageiro, mas o material é de origem animal
FOTOS! Musal Airshow 2026 reúne multidão no Campo dos Afonsos
Com entrada franca, evento no Museu Aeroespacial vai até domingo (17)
PM apreende mil frascos de lança-perfume na Avenida Brasil
Dois homens foram presos na ação
Policial militar é baleado no Rio Comprido
Soldado trocou tiros com bandidos perto de acesso à comunidade do Fallet
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.