Dos 1.560 presos liberados na saidinha, 117 não voltaram aos presídios do RioReginaldo Pimenta/Arquivo Agência O Dia

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Thalita Queiroz
Rio - Dos 1.560 presos beneficiados com a Visita Periódica à Família (VPF) no Dia das Mães, conhecida popularmente como "saidinha", 117 não retornaram ao sistema prisional. O número representa uma taxa de evasão de 7,5%.
Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), o prazo para o retorno às unidades prisionais terminou na quinta-feira (14). Agora, o órgão atua na recaptura dos detentos considerados foragidos.

A liberação dos internos começou no último dia 9, em todas as unidades prisionais do estado do Rio de Janeiro. "A saída temporária é prevista em lei e depende do cumprimento de requisitos analisados pelo Poder Judiciário, que comunica à Seppen quais presos têm direito ao benefício", informou a secretaria, em nota.