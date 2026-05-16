Dos 1.560 presos liberados na saidinha, 117 não voltaram aos presídios do Rio - Reginaldo Pimenta/Arquivo Agência O Dia

Dos 1.560 presos liberados na saidinha, 117 não voltaram aos presídios do RioReginaldo Pimenta/Arquivo Agência O Dia

Publicado 16/05/2026 16:45

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), o prazo para o retorno às unidades prisionais terminou na quinta-feira (14). Agora, o órgão atua na recaptura dos detentos considerados foragidos.



A liberação dos internos começou no último dia 9, em todas as unidades prisionais do estado do Rio de Janeiro. "A saída temporária é prevista em lei e depende do cumprimento de requisitos analisados pelo Poder Judiciário, que comunica à Seppen quais presos têm direito ao benefício", informou a secretaria, em nota.