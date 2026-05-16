O caso é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo GrandeDivulgação / Marcelo Regua
De acordo com a delegada Fernanda Catherine, em entrevista ao O DIA, agentes tentam localizar os dois adolescentes que ainda não foram apreendidos. O caso aconteceu no dia 22 de abril. Dos oito adolescentes identificados, com idades entre 12 e 16 anos, seis já foram apreendidos, e os outros dois seguem sendo procurados pela Polícia Civil.
As investigações indicam que o namorado da vítima, teria organizado a emboscada, o que, segundo a polícia, indica premeditação. Os envolvidos estudavam na mesma escola e moravam no mesmo bairro.
A delegada afirmou que o resultado do laudo pericial não deve interferir no andamento das investigações, já que o intervalo entre o crime e a realização dos exames pode ter comprometido a preservação de vestígios físicos. Segundo Fernanda, as imagens analisadas pela polícia e o depoimento especial prestado pela vítima são considerados elementos importantes para o inquérito.
Os adolescentes deverão responder por ato infracional análogo ao crime de roubo. Alguns deles também poderão responder pela divulgação das imagens do crime. A investigação considera ainda agravantes pelo fato de a vítima ser menor de idade e do sexo feminino.
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