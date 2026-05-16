O caso é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande - Divulgação / Marcelo Regua

O caso é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo GrandeDivulgação / Marcelo Regua

Publicado 16/05/2026 15:57

Rio - Um dos adolescentes investigados por participação no estupro coletivo contra uma menina de 12 anos, em Campo Grande, na Zona Oeste, tentou vender por R$ 5 o vídeo que registrou o crime. Ao todo, oito menores de idade foram identificados como envolvidos no caso.

Segundo as investigações da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande, a vítima foi atraída por um rapaz com quem mantinha um relacionamento.



De acordo com a delegada Fernanda Catherine, em entrevista ao O DIA, agentes tentam localizar os dois adolescentes que ainda não foram apreendidos. O caso aconteceu no dia 22 de abril. Dos oito adolescentes identificados, com idades entre 12 e 16 anos, seis já foram apreendidos, e os outros dois seguem sendo procurados pela Polícia Civil.



As investigações indicam que o namorado da vítima, teria organizado a emboscada, o que, segundo a polícia, indica premeditação. Os envolvidos estudavam na mesma escola e moravam no mesmo bairro.



A delegada afirmou que o resultado do laudo pericial não deve interferir no andamento das investigações, já que o intervalo entre o crime e a realização dos exames pode ter comprometido a preservação de vestígios físicos. Segundo Fernanda, as imagens analisadas pela polícia e o depoimento especial prestado pela vítima são considerados elementos importantes para o inquérito.



Os adolescentes deverão responder por ato infracional análogo ao crime de roubo. Alguns deles também poderão responder pela divulgação das imagens do crime. A investigação considera ainda agravantes pelo fato de a vítima ser menor de idade e do sexo feminino.

Reportagem com a colaboração da estagiária Aretha Dossares, sob a supervisão de Thalita Queiroz