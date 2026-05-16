ISP aponta aumento de 10,2% nas tentativas de feminicídio no RJ - TV Brasil/Reprodução

ISP aponta aumento de 10,2% nas tentativas de feminicídio no RJTV Brasil/Reprodução

Publicado 16/05/2026 18:04

Rio - Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) apontam um aumento de 10,2% nas tentativas de feminicídio no estado do Rio de Janeiro no primeiro trimestre de 2026. O número de casos passou de 88, no mesmo período de 2025, para 97 neste ano. O levantamento, divulgado neste sábado (16), também registrou crescimento nos casos de constrangimento ilegal (37%) e difamação (25%).

Segundo especialistas ouvidos pelo ISP, esse cenário pode indicar que mais mulheres estão buscando os canais de denúncia e a rede de acolhimento antes que a violência evolua para situações letais.



Redução nos casos de feminicídio



Apesar do aumento nas tentativas, o estado registrou queda de 37% nos casos consumados de feminicídio no primeiro trimestre de 2026 em comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com o ISP, este é o menor número para o trimestre desde 2020.



O total de vítimas caiu de 32 para 20 no período analisado. Os casos de homicídio doloso de mulheres também apresentaram redução de 23%.



Em contrapartida, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que o Brasil registrou, em 2026, o primeiro trimestre mais letal para as mulheres nos últimos 11 anos.





