PM Kleverton Hugo de Melo é sepultado no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap - Reprodução / Instagram

PM Kleverton Hugo de Melo é sepultado no Cemitério Jardim da Saudade, em SulacapReprodução / Instagram

Publicado 17/05/2026 12:05

Rio - O 2º sargento Kleverton Hugo de Melo foi sepultado na manhã deste domingo (17), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste do Rio.

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O policial militar morreu na sexta-feira (15), aos 43 anos, após ficar internado no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte, por 74 dias. Ele deu entrada na unidade em estado grave, depois de sofrer um acidente de trânsito na Penha Circular, na mesma região, na noite do dia 3 de março.

Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu quando ele voltava do serviço, no Parque Lage, na Zona Sul. Kleverton ingressou na corporação em 2010 e fazia parte do Comando de Polícia Ambiental (CPAM) desde 2018.

A colisão entre a motocicleta - em que o PM estava com um amigo - e um táxi foi na Avenida Lobo Júnior, esquina com a Rua Delfina Enes.



Ambos foram encaminhados ao hospital pelo Corpo de Bombeiros. O amigo do PM morreu na unidade hospitalar pouco depois. Já o motorista do táxi não ficou ferido.