Vítima brincava em parquinho perto de casa quando foi atingidaReprodução/TV Globo
Criança morre após ser atingida por bala perdida em parquinho na Pavuna
Menino brincava perto de casa
Zonas Norte e Oeste do Rio vão ganhar quatro novos terminais de ônibus
Obras terão investimento de R$ 3,5 milhões e começam em junho
Médico da defesa afirma que lesões em Henry Borel teriam ocorrido até 48 horas antes da morte
Assistente técnico de Jairinho também questionou laudo do IML e criticou prontuário hospitalar
Um dos chefes mais antigos do Comando Vermelho é preso em Campo Grande
Márcio Silva de Souza, conhecido como Verdão, é ex-policial militar do estado de São Paulo e se tornou um dos principais fornecedores de drogas no estado fluminense
TCE emite parecer prévio contrário à aprovação das contas do governo de Cláudio Castro de 2025
Relatório será encaminhado à Alerj
Light identifica mais de 4,6 mil furtos de energia; 37 prisões são registradas em um mês
Fiscalizações realizadas em maio resultaram em prisões, apreensões e recuperação de energia suficiente para abastecer 33,5 mil residências por um mês
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