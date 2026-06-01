Vítima brincava em parquinho perto de casa quando foi atingida - Reprodução/TV Globo

Vítima brincava em parquinho perto de casa quando foi atingidaReprodução/TV Globo

Publicado 01/06/2026 09:01

Rio - Uma criança morreu vítima de bala perdida enquanto brincava em um parquinho próximo à residência da família, na Pavuna, Zona Norte, na tarde deste domingo (31).

Segundo a Polícia Militar, equipes do 41º BPM (Irajá) foram acionados para uma ocorrência de disparo de arma de fogo na Rua Capitão Gouveia, na comunidade da Quitanda, na Pavuna. No local, populares informaram que a B. C. P. havia sido socorrido ao Hospital Santa Teresinha, em São João de Meriti, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado na 39ª DP (Pavuna) e será encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que dá prosseguimento às investigações. Diligências estão em andamento para apurar a morte.