Mulher caiu em bueiro na Rua Oto de Alencar - Reprodução

Mulher caiu em bueiro na Rua Oto de AlencarReprodução

Publicado 01/06/2026 11:18 | Atualizado 02/06/2026 06:48

Rio - Uma mulher caiu em um bueiro na Rua Oto de Alencar, na altura do número 23, no Maracanã, na Zona Norte, neste domingo (31). Momentos antes, dois homens foram flagrados mexendo no equipamento, deixando a tampa solta. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança da região.

Nas imagens, a vítima aparece andando na calçada e mexendo no celular, momento em que é "engolida" pelo buraco. No local, um motociclista prestou socorro ao ver a cena.

Veja vídeo:

Câmera de segurança flagra queda de mulher em bueiro na Rua Oto de Alencar, no Maracanã, na Zona Norte do Rio.



Créditos: Reprodução/Rede Social pic.twitter.com/RAUKYtBrUz — Jornal O Dia (@jornalodia) June 1, 2026

Em outras imagens registradas no mesmo local, dois homens aparecem abrindo o bueiro e retirando a tampa, mas sem levar qualquer material. Ainda assim, aparentemente, eles não teriam fechado o bueiro corretamente. A ação ocorreu por volta das 2h.

De acordo com o comando do 6ºBPM (Tijuca), equipes foram informadas que uma mulher teria caído em um bueiro e sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Federal do Andaraí. Segundo a corporação, a vítima teve ferimentos moderados e já recebeu alta.

Procurada, a Prefeitura do Rio, informou, por meio da Secretaria de Conservação, que o bueiro é de responsabilidade privada, da empresa de telecomunicações V-tal, e que foi aberto após tentativa de furto de cabos. A empresa, no entanto, já realizou a manutenção necessária para evitar novos acidentes.

Além disso, a pasta ressaltou que, somente em 2024, mais de 5 mil grelhas de ferro foram furtadas do mobiliário público, gerando prejuízo de quase R$ 2 milhões.

"Neste ano, até o momento, a Secretaria de Conservação já investiu quase R$ 500.000 na troca de grelhas e tampões de bueiros da prefeitura em toda a cidade. Para evitar o furto de tampas de bueiros e grelhas, a Secretaria de Conservação fará licitação para a aquisição de grelhas articuladas em polietileno. O valor estimado é de mais de R$ 4,1 milhões. O uso desse material será padronizado em todos os bueiros municipais. Além disso, um projeto de lei, na Câmara de Vereadores, também vai regulamentar o uso deste tipo de material para todas as concessionárias", explicou em comunicado.