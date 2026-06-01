Retroescavadeira em ação durante a operação na Avenida Brasil - Divulgação Seop

Retroescavadeira em ação durante a operação na Avenida BrasilDivulgação Seop

Publicado 01/06/2026 16:04

Rio - A Prefeitura do Rio retirou 206 painéis de publicidade instalados irregularmente ao longo da Avenida Brasil, no trecho entre Deodoro e Campo Grande. A ação resultou na remoção de cerca de 80 toneladas de materiais e provocou um prejuízo estimado em mais de R$ 600 mil aos responsáveis pelas estruturas.



Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), os outdoors foram instalados sem autorização e estavam em desacordo com as normas de ordenamento urbano. Para a retirada das estruturas, as equipes utilizaram escavadeiras e maçaricos.

De acordo com o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior, a fiscalização tem como objetivo combater a poluição visual e preservar a paisagem da cidade.



"Essas estruturas instaladas sem autorização degradam a paisagem urbana, contribuem para a poluição visual e desrespeitam as regras de ordenamento do espaço público. Seguiremos atuando de forma firme e permanente para combater as irregularidades, preservar a paisagem urbana e garantir uma cidade mais organizada, segura e agradável para todos os cariocas", afirmou.



A operação contou com o apoio da Comlurb, responsável pelo recolhimento e descarte dos materiais removidos. Após o início das ações, a Seop identificou que aproximadamente 50 painéis irregulares foram desmontados espontaneamente pelos próprios responsáveis.



A prefeitura informou que a fiscalização continuará ao longo do mês de junho, com a ampliação das ações em outros trechos da Avenida Brasil. Os locais de onde os painéis foram retirados permanecerão sob monitoramento para evitar novas instalações irregulares.



A ação faz parte do trabalho permanente de combate à publicidade irregular realizado pelo município em diferentes regiões da cidade.



