Velório do PM Fábio Andrade Gonçalves Salles, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap - Érica Martin

Velório do PM Fábio Andrade Gonçalves Salles, no Cemitério Jardim da Saudade, em SulacapÉrica Martin

Publicado 01/06/2026 15:53

Rio - A Polícia Civil investiga se o major da Polícia Militar Fábio Andrade Gonçalves Salles acabou sendo morto a facadas em razão da compra de um sítio adquirido há poucos meses em Cachoeiras de Macacu, na Região Metropolitana. O corpo do policial foi sepultado na tarde desta segunda-feira (1º), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap.

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Durante o velório, familiares e amigos estavam em choque com a perda repentina e violenta. Em entrevista ao DIA, a ex-mulher do major, Andrea Andrade, de 48 anos, contou que ele era uma pessoa de paz e que a confusão ocorrida em um bar de Cachoeiras de Macacu teria começado após um homem demonstrar insatisfação com a venda de um terreno ligado ao sítio.



"Ele comprou esse sítio e foi para Cachoeiras de Macacu e esse crime aconteceu na inauguração de um bar. A pessoa ficou discutindo por causa de terra, de pedaços de terra. Daí veio esse desentendimento e o cara enfiou a faca nele. Foi por causa do sítio que ele comprou. E ele sempre foi tranquilo. Eu tinha falado com ele naquele mesmo dia, quer dizer, no sábado de madrugada. A gente estava conversando, ele estava bem. Horas depois, isso aconteceu", lembra a servidora pública. Essa é uma das linhas de investigação apuradas pela Polícia Civil. Durante a discussão, o homem que teria iniciado a briga foi baleado pelo major e também morreu no local.



Andrea descreveu o ex-marido como uma pessoa íntegra, pacífica e sempre disposta a ajudar os outros. Embora estivessem separados há oito anos, os dois mantinham um bom relacionamento e conversavam diariamente.



"Ele tinha um bom relacionamento comigo. Ia no meu trabalho, no Palácio Guanabara, e a gente almoçava junto. Foi um baque, uma perda total. Estou em choque, sem chão. Não consigo chorar, não consigo acreditar. A ficha ainda não caiu. Eu o vi tão lindo agora, ali, fardado no caixão, que achei que fosse mentira e que ele ainda estivesse vivo", lamentou a ex-companheira.



Fábio Andrade era lotado na Coordenadoria do Programa Estadual de Integração na Segurança (CPROEIS) e deixa uma filha de 22 anos, fruto de outro relacionamento. Nas redes sociais, a Coordenaria lamentou a perda do policial. Confira abaixo:

A ocorrência foi registrada na 159ª DP (Cachoeiras de Macacu). A Polícia Civil informou que testemunhas estão sendo ouvidas e que outras investigações estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime.



