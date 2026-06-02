Eduardo Ornellas morreu ao fugir de uma abordagem da PM - Divulgação

Eduardo Ornellas morreu ao fugir de uma abordagem da PMDivulgação

Publicado 02/06/2026 10:35

Rio - O sepultamento do motociclista Eduardo de Castro Ornellas, de 26 anos, morto a tiros pela Polícia Militar em São Gonçalo, na Região Metropolitana, aconteceu nesta terça-feira (2) no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco. Durante a despedida, a família pediu por justiça e reforçou que o jovem fugiu da abordagem por medo de perder a moto, que estava com o documento atrasado.

DIA é possível ver o momento em que os Pela manhã, o policiamento foi reforçado na região. Em imagens de câmeras de segurança obtidas peloé possível ver o momento em que os agentes correm armados e atiram na direção de Eduardo : "Vai morrer, vai morrer", gritaram.

Vídeo mostra perseguição de PMs a motociclista morto em São Gonçalo. Segundo a família, Eduardo Castro, de 26 anos, estava com a documentação da moto atrasada e ficou com medo de perder seu instrumento de trabalho.



Créditos: Arquivo pessoal pic.twitter.com/mVGlPK3LYr — Jornal O Dia (@jornalodia) June 1, 2026

Ao DIA, na segunda-feira (1º), o pai Carlos Eduardo Souza contou que os policiais ainda teriam confundido o celular do jovem, que estava preso à cintura, com uma arma. Eduardo estava com a namorada na garupa, que também se feriu. Os dois acabaram caindo e em seguida, ele fugiu a pé.

"Eles correram atrás dele falando que iam matar ele, que vai morrer vagabundo, e mataram meu filho. Acertaram um tiro na perna da namorada dele, eles caíram de moto e ele correu, quem não corre? Pode dar um tiro para o alto que eu vou correr. Quando eu fui ver o corpo do meu filho, o policial falou pra mim: 'Ele botou a mão na cintura', mas ele foi ajeitar o telefone que estava caindo. Eu ainda tive que escutar do policial: Antes ele do que eu", disse.

Em nota, a Polícia Militar informou que Corregedoria-Geral da Corporação, por meio da 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), já iniciou a apuração das circunstâncias da ocorrência envolvendo equipes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom). O policial envolvido na ocorrência foi afastado.



O caso está sendo investigado na Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNIT-SG).