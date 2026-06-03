PM baleado no rosto tem quadro de saúde estável - Rede Social

PM baleado no rosto tem quadro de saúde estávelRede Social

Publicado 03/06/2026 07:18

Rio - Um policial militar foi baleado no rosto e um homem morreu durante um confronto na Estrada do Rio da Prata, em Bangu, na Zona Oeste, na noite de terça-feira (2). Segundo a corporação, Ronaldo Miguel da Cunha reagiu e atacou os agentes durante o atendimento de uma ocorrência em uma residência.

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Ainda de acordo com a PM, o militar acabou atingido logo assim que a equipe do 14ºBPM (Bangu) chegou à casa. Ele precisou ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, onde permanece internado em estado estável.



Em seguida, outras equipes foram acionadas em apoio e houve um novo ataque. O envolvido tentou ainda tomar o fuzil de um dos policiais, quando acabou atingido, sendo levado à mesma unidade de saúde, onde não resistiu aos ferimentos.

Na ação, os agentes ainda apreenderam um revólver calibre 38 e um segundo homem, que estava na residência, terminou detido.

Nas redes sociais, o PM baleado gravou um vídeo tranquilizando amigos e familiares. "Tomei um tiro na cara, mas a cara é dura demais. Papai do céu é bom demais! Quando puder falo com todo mundo", disse.

A ocorrência está a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.