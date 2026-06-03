Feriado de Corpus Christi terá confecção dos tradicionais tapetes de sal - Renan Areias/Arquivo/Agência O Dia

Feriado de Corpus Christi terá confecção dos tradicionais tapetes de salRenan Areias/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 03/06/2026 08:14

Rio - A Arquidiocese do Rio realiza, nesta quinta-feira (4), a tradicional celebração de Corpus Christi, que deve reunir milhares de fiéis no Centro da cidade. A programação contará com missas, procissão e outras manifestações de fé. Em São Gonçalo, na Região Metropolitana, o público também poderá acompanhar a confecção de 236 tapetes de sal.

No Centro, a procissão sairá da Igreja de Sant’Ana – Santuário Nacional de Adoração Perpétua, que celebra o centenário da Obra da Adoração Perpétua no Brasil. Há um século, o local mantém a adoração ao Santíssimo Sacramento e se tornou uma referência para os católicos.

As atividades terão início às 5h, com a confecção dos tradicionais tapetes de sal na Catedral e ao longo da Avenida Chile, com extensão de 300 metros. Às 6h30, no Cristo Redentor, o Arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, realizará a bênção especial para os fiéis.

Ainda no Cristo Redentor, os tradicionais tapetes serão confeccionados com tecidos reaproveitados, transformando retalhos em símbolos de fé, cuidado com a casa comum e união da comunidade. Pelas mãos de voluntários, cada pedaço costurado ganha novo significado e compõe o grande tapete que será exposto durante a celebração.

Às 10h, Dom Orani também preside a Santa Missa na Igreja de Sant’Ana. Às 15h, será celebrada a Oração das Vésperas. Em seguida, a procissão seguirá pelas principais ruas do Centro do Rio em direção à Catedral.

O trajeto da procissão será: Igreja de Sant’Ana, Rua Professor Clementino Fraga, Rua Marquês de Pombal, Rua do Riachuelo, Rua Henrique Valadares, Praça da Cruz Vermelha, Rua Henrique Valadares, Rua da Relação e Avenida Chile.

Às 17h, diante da Catedral, será apresentado o "Auto de Corpus Christi", espetáculo gratuito promovido pela Arquidiocese do Rio, com apoio da prefeitura. A encenação contará com a participação de 15 artistas entre atores, cantores e bailarinos, retratando santos profundamente marcados pela devoção à Eucaristia, como Santa Teresinha, São Tarcísio, Padre Pio e a Virgem Maria. O espetáculo é dirigido e escrito por Luis Fernando Bruno.

Encerrando a programação, às 17h30, haverá missa na Catedral presidida por Dom Orani.

"Neste ano em que celebramos os 100 anos da Adoração Perpétua, da Semana Eucarística e da chegada dos Padres Sacramentinos ao Rio de Janeiro, um sonho desejado pelo Cardeal Dom Sebastião Leme, teremos uma celebração muito especial. De modo muito simbólico, o Santíssimo Sacramento será conduzido no mesmo ostensório utilizado por Dom Sebastião Leme há 100 anos, quando foi iniciada a Adoração Perpétua em nossa cidade. Será um momento de memória e gratidão, mas também de testemunho público da nossa fé: caminhar com Cristo pelas ruas da cidade no dia de Corpus Christi", disse o cardeal.

Arrecadação de Alimentos

Durante a procissão, a Arquidiocese estará arrecadando alimentos não perecíveis para famílias assistidas pelas ações sociais da igreja. As doações poderão ser entregues na Igreja de Sant’Ana, ao longo do trajeto da procissão e também na Catedral.

Celebração em São Gonçalo

Também em São Gonçalo, a programação terá início a partir das 7h. A expectativa é de que a celebração atraia mais de 120 mil pessoas durante todo o dia.



O evento será realizado pela Arquidiocese de Niterói, Vicariatos Alcântara e São Gonçalo, em parceria com a prefeitura da cidade. O tema deste ano é: "São Francisco, modelo de amor eucarístico", em harmonia com o Ano Jubilar Franciscano, que celebra 800 anos da morte de São Francisco de Assis. Além disso, o lema é: "Ele veio morar entre nós" (Jo 1,14), em referência à Campanha da Fraternidade deste ano.



Os 236 tradicionais tapetes de sal serão confeccionados ao longo da Avenida Dr. Feliciano Sodré e da Rua Dr. Nilo Peçanha. A partir das 12h, o público poderá curtir louvores com o Ministério Dom e Raiz e, às 15h, ocorre o Terço da Misericórdia com Ministério Louva Deus. A partir das 16h, haverá a Santa Missa, presidida pelo Arcebispo auxiliar da Arquidiocese de Niterói, Dom Geraldo de Paula, e, em seguida, a procissão sobre todos os tapetes.



A programação ainda conta com a exposição “Corpus Christi – Celebração de fé, história e arte”, disponível na Casa das Artes, de forma gratuita, a partir das 10h. A iniciativa é uma oportunidade para que moradores e visitantes conheçam mais sobre a história da festividade, seus significados e sua relevância para a memória e a cultura local. A exposição ficará no local até o dia 4 de julho, com visitação de terça a sexta-feira, das 10h às 18h e aos sábados, das 10h às 16h.